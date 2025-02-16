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Реал принял решение, кого подпишет, если Винисиус перейдет в Саудовскую Аравию
А вдруг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Реал Мадрида" приняло решение, кого подпишет, если Винисиус перейдет в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Fichajes.
По имеющейся информации издания, "Реал", если и отдаст бразильскому вингеру, то только за 300 миллионов евро. Если переход все же произойдет за такую сумму, то "Реал" уже выбрал игроков, которых купит.
Как отмечает Fichajes, "Реал" подпишет полузащитника "Байера" Флориана Вирца, защитника "Арсенала" Уильяма Салиба и игрока "Спортинга" Виктора Дьекереша.
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