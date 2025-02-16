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Реал принял решение, кого подпишет, если Винисиус перейдет в Саудовскую Аравию

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Реал принял решение, кого подпишет, если Винисиус перейдет в Саудовскую Аравию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Реал Мадрида" приняло решение, кого подпишет, если Винисиус перейдет в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Fichajes.

По имеющейся информации издания, "Реал", если и отдаст бразильскому вингеру, то только за 300 миллионов евро. Если переход все же произойдет за такую ​​сумму, то "Реал" уже выбрал игроков, которых купит.

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Как отмечает Fichajes, "Реал" подпишет полузащитника "Байера" Флориана Вирца, защитника "Арсенала" Уильяма Салиба и игрока "Спортинга" Виктора Дьекереша.

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Источник:
fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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