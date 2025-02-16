Реал принял решение, кого подпишет, если Винисиус перейдет в Саудовскую Аравию

Руководство "Реал Мадрида" приняло решение, кого подпишет, если Винисиус перейдет в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Fichajes.

По имеющейся информации издания, "Реал", если и отдаст бразильскому вингеру, то только за 300 миллионов евро. Если переход все же произойдет за такую ​​сумму, то "Реал" уже выбрал игроков, которых купит.

Как отмечает Fichajes, "Реал" подпишет полузащитника "Байера" Флориана Вирца, защитника "Арсенала" Уильяма Салиба и игрока "Спортинга" Виктора Дьекереша.