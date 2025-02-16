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Барселона – Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона – Райо Вальекано: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 24-го тура Ла Лиги "Барселона" будет принимать "Райо Вальекано". Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы: "Барселона" борется за чемпионство с мадридскими клубами, а "Райо Вальекано" уверенно занимает 6-ю позицию с претензиями на еврокубки.
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Поединок двадцать четвертого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" - "Райо Вальекано" состоится в понедельник, 17 февраля 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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