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Речь не об этом. Реал собирается оспорить эпизод с Беллингемом и арбитром в матче против Осасуны.

Испания
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Не разобрался

Речь не об этом. Реал собирается оспорить эпизод с Беллингемом и арбитром в матче против Осасуны.

Фото - скрін Megogo

Новина українською

Вчера в рамках 24 тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл против "Осасуны". Матч закончился со счетом 1:1.

Читайте такжеПримера. Осасуна – Реал 1:1. Бессмысленное удаление Беллингема стоило мадридцам победы

Во время игры произошел эпизод между полузащитником "Реала" Джудом Беллингемом и арбитром матча Хосе Мунуэра Монтеро.

В первом тайме арбитр дал красную карточку английскому полузащитнику за то, что футболист сказал судье "иди на ***" (fuck you). Однако мадридский клуб считает, что Беллингем сказал fuck off в контексте: "Я говорю с тобой с уважением, fuck off", будто имея в виду "камон, реф" а не оскорбление арбитра. Мадридцы хотят обжаловать это решение.

Добавим, что Беллингему может грозить дисквалификация сроком от 4 до 12 матчей.

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Примера. День ничейных результатов и удалений
Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Bаrcelinius
16.02.2025 в 12:10
А в матче с Атлетико этот губошлёп судью вообще накуй послал, а это как? Оставим без внимания, пожалеем? Он же ведь игрок вяликого среала... Так шо нех тут со своими апелляциями соваться. Как минимум 4 матча за обидные слова в адрес судьи, и это ещё будет по-божески для него.
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
16.02.2025 в 12:10
А в матче с Атлетико этот губошлёп судью вообще накуй послал, а это как? Оставим без внимания, пожалеем? Он же ведь игрок вяликого среала... Так шо нех тут со своими апелляциями соваться. Как минимум 4 матча за обидные слова в адрес судьи, и это ещё будет по-божески для него.
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Bаrcelinius
16.02.2025 в 11:59
А, как же быть с почесать ухо? За, какой куй Леве 5 матчей впаяли? Поляк вообще ничего обидного судье не сказал. Может у него ухо тогда зачесалось. Тогда они быстро разобрались с Левой, сс.уки. Посмотрим сколько Беле дадут за "отъе@ись", посмотрим..
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2025 в 11:45
дятлы
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