Речь не об этом. Реал собирается оспорить эпизод с Беллингемом и арбитром в матче против Осасуны.

Вчера в рамках 24 тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл против "Осасуны". Матч закончился со счетом 1:1.

Во время игры произошел эпизод между полузащитником "Реала" Джудом Беллингемом и арбитром матча Хосе Мунуэра Монтеро.

В первом тайме арбитр дал красную карточку английскому полузащитнику за то, что футболист сказал судье "иди на ***" (fuck you). Однако мадридский клуб считает, что Беллингем сказал fuck off в контексте: "Я говорю с тобой с уважением, fuck off", будто имея в виду "камон, реф" а не оскорбление арбитра. Мадридцы хотят обжаловать это решение.

Добавим, что Беллингему может грозить дисквалификация сроком от 4 до 12 матчей.