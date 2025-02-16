Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Речь не об этом. Реал собирается оспорить эпизод с Беллингемом и арбитром в матче против Осасуны.
Не разобрался
Фото - скрін Megogo
Вчера в рамках 24 тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл против "Осасуны". Матч закончился со счетом 1:1.
Во время игры произошел эпизод между полузащитником "Реала" Джудом Беллингемом и арбитром матча Хосе Мунуэра Монтеро.
В первом тайме арбитр дал красную карточку английскому полузащитнику за то, что футболист сказал судье "иди на ***" (fuck you). Однако мадридский клуб считает, что Беллингем сказал fuck off в контексте: "Я говорю с тобой с уважением, fuck off", будто имея в виду "камон, реф" а не оскорбление арбитра. Мадридцы хотят обжаловать это решение.
Добавим, что Беллингему может грозить дисквалификация сроком от 4 до 12 матчей.
Популярное сейчас
- Инсайдер объявил сумму, полученную Рухом за продажу футболистов Карпатам
- Победы Забарного, Ярмолюка и Миколенко в АПЛ, автогол Батагова принес поражение Сикану и Зубкову, нули Баварии и Байера. Главные новости за 15 февраля
- Степаненко назвал сборную, против которой ему не нравится играть
- Примера. Осасуна – Реал 1:1. Бессмысленное удаление Беллингема стоило мадридцам победы
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Шовковский наигрывает основу? Динамо объявило стартовый состав на матч против РФШ
Комментарии 3