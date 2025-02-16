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Челси заинтересовался французским защитником Барселоны
Однако хочет ли игрок покидать Испанию?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Челси" заинтересовано во французском защитнике "Барселоны" Жюле Кунде. Как отмечает Sport, "Челси" готов предложить "Барсе" 100 миллионов евро за игрока.
Но, по данным издания, "Барселона" вообще не заинтересована в продаже Кунде, ведь она полностью удовлетворена игрой 26-летнего француза, а также сам игрок доволен, играя за "сине-гранатовых". Напомним, что контракт защитника с "Барсой" рассчитан до лета 2027 года.
За этот сезон Кунде сыграл 23 матча в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.
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