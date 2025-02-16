Челси заинтересовался французским защитником Барселоны

Руководство "Челси" заинтересовано во французском защитнике "Барселоны" Жюле Кунде. Как отмечает Sport, "Челси" готов предложить "Барсе" 100 миллионов евро за игрока.

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Но, по данным издания, "Барселона" вообще не заинтересована в продаже Кунде, ведь она полностью удовлетворена игрой 26-летнего француза, а также сам игрок доволен, играя за "сине-гранатовых". Напомним, что контракт защитника с "Барсой" рассчитан до лета 2027 года.

За этот сезон Кунде сыграл 23 матча в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.