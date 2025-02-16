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Челси заинтересовался французским защитником Барселоны

Испания

Однако хочет ли игрок покидать Испанию?

Челси заинтересовался французским защитником Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Челси" заинтересовано во французском защитнике "Барселоны" Жюле Кунде. Как отмечает Sport, "Челси" готов предложить "Барсе" 100 миллионов евро за игрока.

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Но, по данным издания, "Барселона" вообще не заинтересована в продаже Кунде, ведь она полностью удовлетворена игрой 26-летнего француза, а также сам игрок доволен, играя за "сине-гранатовых". Напомним, что контракт защитника с "Барсой" рассчитан до лета 2027 года.

За этот сезон Кунде сыграл 23 матча в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

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Барселона Челси (Лондон) Жюль Кунде
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Источник:
sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.02.2025 в 14:23
Враховуючи гру Кунде... менш ніж за ТРИСТА його не віддадуть Та і Жюль за "погіршення погодних умов" теж не мало запросить! Так що тут скоріш за все посередникам копійчину у декілька мільйонів кортить хапнути!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
16.02.2025 в 14:23
Враховуючи гру Кунде... менш ніж за ТРИСТА його не віддадуть Та і Жюль за "погіршення погодних умов" теж не мало запросить! Так що тут скоріш за все посередникам копійчину у декілька мільйонів кортить хапнути!
sticker
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