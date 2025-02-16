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Не Беллингемом единым. В трансляцию попала реакция тренера Реала после получения жёлтой карточки
Огненный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В трансляцию попала реакция тренера "Реала" после получения жёлтой карточки.
По словам Marca, находясь на бровке тренер "Реала" Карло Анчелотти не соглашался с некоторыми решениями судьи. Итальянец поднял руку и ударил по ней, чтобы показать касание мяча в руку футболиста "Осасуны" и кричал "Это пенальти".
До этого итальянец уже опротестовал два действия в матче на нападающем Винисиусе, которые, по его мнению, были основанием для 11-метрового.
Арбитр Мунуэра Монтеро, увидев возмущения, подошел к боковой линии. Между ним и Анчелотти состоялся диалог.
"Вы должны разговаривать со мной с уважением ", — сказал судья и показал ему желтую карточку.
"Но это же ясно, это однозначное наказание", — настаивал тренер.
Позже, оставшись один, он громко выразил свое разочарование и, согласно субтитрам на видео Movistar , сказал : "Иди на**й".
В команде его призвали сесть и успокоиться. Это был не единичный случай.
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Напомним, что красную карточку в матче против "Осасуны" получил полузащитник Джуд Беллингем.
Матч закончился со счётом 1:1.
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