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Не Беллингемом единым. В трансляцию попала реакция тренера Реала после получения жёлтой карточки

Испания

Огненный матч

Не Беллингемом единым. В трансляцию попала реакция тренера Реала после получения жёлтой карточки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В трансляцию попала реакция тренера "Реала" после получения жёлтой карточки.

По словам Marca, находясь на бровке тренер "Реала" Карло Анчелотти не соглашался с некоторыми решениями судьи. Итальянец поднял руку и ударил по ней, чтобы показать касание мяча в руку футболиста "Осасуны" и кричал "Это пенальти".

До этого итальянец уже опротестовал два действия в матче на нападающем Винисиусе, которые, по его мнению, были основанием для 11-метрового.

Арбитр Мунуэра Монтеро, увидев возмущения, подошел к боковой линии. Между ним и Анчелотти состоялся диалог.

"Вы должны разговаривать со мной с уважением ", — сказал судья и показал ему желтую карточку.

"Но это же ясно, это однозначное наказание", — настаивал тренер.

Позже, оставшись один, он громко выразил свое разочарование и, согласно субтитрам на видео Movistar , сказал : "Иди на**й".

В команде его призвали сесть и успокоиться. Это был не единичный случай.

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Напомним, что красную карточку в матче против "Осасуны" получил полузащитник Джуд Беллингем.

Матч закончился со счётом 1:1.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.02.2025 в 15:00
ШО ТО БУЛО Пе..с не одного покусав А це шанси інших претендентів виграти Ла Лігу. Сподіваємося що смугастеньки хоч трошечки знизять відданість Фло...
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
16.02.2025 в 15:00
ШО ТО БУЛО Пе..с не одного покусав А це шанси інших претендентів виграти Ла Лігу. Сподіваємося що смугастеньки хоч трошечки знизять відданість Фло...
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