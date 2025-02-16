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Ключевой защитник Барселоны вернулся в общую группу после травмы
Вскоре сможет принять участие в матчах
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо сегодня вернулся к тренировкам в общей группе. Соответствующие видео "блауграна" опубликовала у себя в социальных сетях.
Как сообщил Фабрицио Романо, уругваец стал ключевым возвращением команды перед грядущими играми. Он уже может участвовать в официальных матчах.
Араухо получил травму в предыдущем поединке против "Севильи" на старте противостояния. Он был заменен на 22-й минуте. Однако повреждение оказалось не критическим.
В этом сезоне на счету Рональда восемь поединков во всех турнирах. Большую часть кампании он пропустил из-за тяжелой травмы и вернулся только в конце 2024 года.
Следующий поединок "Барселона" сыграет завтра, 17 февраля. Соперником станет "Райо Вальекано". Это будет домашний матч для каталонцев.
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