  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ключевой защитник Барселоны вернулся в общую группу после травмы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой защитник Барселоны вернулся в общую группу после травмы

Испания

Вскоре сможет принять участие в матчах

Ключевой защитник Барселоны вернулся в общую группу после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо сегодня вернулся к тренировкам в общей группе. Соответствующие видео "блауграна" опубликовала у себя в социальных сетях.

Как сообщил Фабрицио Романо, уругваец стал ключевым возвращением команды перед грядущими играми. Он уже может участвовать в официальных матчах.

Араухо получил травму в предыдущем поединке против "Севильи" на старте противостояния. Он был заменен на 22-й минуте. Однако повреждение оказалось не критическим.

В этом сезоне на счету Рональда восемь поединков во всех турнирах. Большую часть кампании он пропустил из-за тяжелой травмы и вернулся только в конце 2024 года.

Читайте такжеСпортдир Барселоны заявил, что клуб никогда не собирался продавать Араухо

Следующий поединок "Барселона" сыграет завтра, 17 февраля. Соперником станет "Райо Вальекано". Это будет домашний матч для каталонцев.

По теме
yellow-arrow
"Насколько она хороша". Тренер Барселоны - о чемпионате Испании
yellow-arrow
Не Беллингемом единым. В трансляцию попала реакция тренера Реала после получения жёлтой карточки
yellow-arrow
Челси заинтересовался французским защитником Барселоны
Барселона Рональд Араухо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости