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"Насколько она хороша". Тренер Барселоны - о чемпионате Испании

Испания

Немецкий специалист о борьбе команд в Ла Лиге

"Насколько она хороша". Тренер Барселоны - о чемпионате Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими эмоциями по поводу игры "Барсы" в чемпионате Испании.

"Что касается чемпионата, то "Барселона" уверена в тренировках и матчах... Мы говорим себе, что хотим совершенствоваться, и мы должны продолжать двигаться вперед в этом направлении".

Также Флик немного высказался о Ла Лиге:

"Насколько она хороша, насколько силен ее менталитет. Для меня это что-то необычное".

В свою очередь, Флик поднял тему главных соперников "Барсы" - "Реала" и "Атлетико" (Мадрид):

"Я знаю, что для "Реала" важно быть лидером. Как и для всех. Это важно, но для меня главное - сосредоточиться на себе. Это лучшее, что мы можем сделать".

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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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