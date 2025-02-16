"Насколько она хороша". Тренер Барселоны - о чемпионате Испании

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими эмоциями по поводу игры "Барсы" в чемпионате Испании.

"Что касается чемпионата, то "Барселона" уверена в тренировках и матчах... Мы говорим себе, что хотим совершенствоваться, и мы должны продолжать двигаться вперед в этом направлении".

Также Флик немного высказался о Ла Лиге:

"Насколько она хороша, насколько силен ее менталитет. Для меня это что-то необычное".

В свою очередь, Флик поднял тему главных соперников "Барсы" - "Реала" и "Атлетико" (Мадрид):

"Я знаю, что для "Реала" важно быть лидером. Как и для всех. Это важно, но для меня главное - сосредоточиться на себе. Это лучшее, что мы можем сделать".