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"Насколько она хороша". Тренер Барселоны - о чемпионате Испании
Немецкий специалист о борьбе команд в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими эмоциями по поводу игры "Барсы" в чемпионате Испании.
"Что касается чемпионата, то "Барселона" уверена в тренировках и матчах... Мы говорим себе, что хотим совершенствоваться, и мы должны продолжать двигаться вперед в этом направлении".
Также Флик немного высказался о Ла Лиге:
"Насколько она хороша, насколько силен ее менталитет. Для меня это что-то необычное".
В свою очередь, Флик поднял тему главных соперников "Барсы" - "Реала" и "Атлетико" (Мадрид):
"Я знаю, что для "Реала" важно быть лидером. Как и для всех. Это важно, но для меня главное - сосредоточиться на себе. Это лучшее, что мы можем сделать".
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