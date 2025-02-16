Примера. Ничья в Барселоне, разгромная победа Севильи

В первом матче игрового дня "Эспаньол" принимал "Атлетик" из Бильбао. Хозяева борются за выживание, а гости находятся в зоне Лиги чемпионов.

Первый тайм по равной игре завершился нулевой ничьей. На 62-й минуте досадную ошибку допустил Унаи Симон. Основной голкипер сборной Испании получил пас от защитника, поселился и разрешил Роберто Фернандесу в подкате забить гол.

Гости бросились отыгрываться и сумели это сделать усилиями Сансета. Итак, "Атлетик" с 45-ю очками остался на 4-й позиции в турнирной таблице Примеры, тогда как "Эспаньол" с 24-ю баллами поднялся на 15-ю строчку.

Примера. 24-й тур

Эспаньол - Атлетик 1:1

Голы: Фернандес, 62 – Сансет, 77

Эспаньол: Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Кралл, Лосано (Эспосито, 79), Гонсалес (Калеро, 67), Хофре (Рока, 79) – Фернандес (Велис, 79), Пуадо (Милья, 89)

Атлетик: Симон - Горосабель (Де Маркос, 70), Вивиан, Альварес (Паредес, 70), Берчиче - Прадос Диас (Весга, 65), Хаурегисар - Уильямс, Сансет, Беренгер (Уильямс, 65) - Саннади (Гурусета, 7)

Предупреждения: Гонсалес, 46 – Альварес, 5.

Во втором матче воскресенья главный аутсайдер Примеры "Вальядолид" принимал "Севилью", которая является крепким середняком в текущем сезоне.

Игра прошла при полном преимуществе гостей, сумевших четырежды огорчить Хейна. Дублем отличился Хуанлу Санчес, по разу отличились Ромеро и Лукебакио.

Благодаря победе "Севилья" набрала 31 очко и поднялась на 10-ю позицию, а "Вальядолид" с 15-ю очками безнадежно последний.

Примера. 24-й тур

Реал Вальядолид - Севилья 0:4

Голы: Х. Санчес, 5, 67, Ромеро, 45+1, Лукебакио, 84



Вальядолид: Хейн – Кандела, Айду, Торрес, Перес – Никичер – Ануар, Мартин (Юрич, 74), Гриллич (Мачис, 46), Азну (Амалла, 46) – Латаса (Силла, 61).



Севилья: Нюланд – Кармона, Гудель (Мартинес, 85), Салас, Педроса – Х. Санчес (Буэно, 82), Агуме, Соу – Лукебакио (Пеке, 85), Ромеро (Эджуке, 75), Варгас (Сусо, 82).



Предупреждения: Никичер, 51, Ануар, 72, Амалла, 81, Силла, 90+1 – Ромеро, 45+2, Педроса, 52.