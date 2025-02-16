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Беллингему грозит длительная дисквалификация за инцидент в матче с Осасуной

Испания

Зависит от интерпретации эпизода

Беллингему грозит длительная дисквалификация за инцидент в матче с Осасуной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем, получивший красную карточку за оскорбление арбитра в поединке Ла Лиги против "Осасуны" (1:1), может получить длительную дисквалификацию.

Читайте такжеТрудности перевода. Известно, из-за каких слов Беллингем был удален в матче с Осасуной

Согласно регламенту испанского первенства, оскорбление в адрес судьи наказывается отстранением на срок от 4 до 12 матчей.

Поводом для удаления футболиста сборной Англии стала его фраза в сторону рефери в нецензурной форме. Джуд убеждает, что никого не обижал и вообще не обращался к арбитру, а сказал это самому себе.

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Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Джуд Беллингем
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Bаrcelinius
16.02.2025 в 23:31
Боже, у них там в среале все с ума посходили, шоле? Одно жвачное говорит, шо "отъе@ись судья" это совсем другое, другой говорит, шо мол сам себя послал, третья старая гнида, шо судьи их нещадно грузят и ненавидят... Какая бразильская дикая обезьяна их покусала?
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
16.02.2025 в 23:31
Боже, у них там в среале все с ума посходили, шоле? Одно жвачное говорит, шо "отъе@ись судья" это совсем другое, другой говорит, шо мол сам себя послал, третья старая гнида, шо судьи их нещадно грузят и ненавидят... Какая бразильская дикая обезьяна их покусала?
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0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2025 в 23:25
Веселый день сегодня получился. Европа не дает скучать
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2025 в 23:24
«сказал это самому себе» Его надо еще и на использование наркотиков протестировать, потому что нормальные сами с собой не разговаривают.
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