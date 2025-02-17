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Битва островитян. Мальорка - Лас-Пальмас 3:1. Видео голов и обзор матча
Хозяева оказались сильнее
Getty Images/Global Images Ukraine
"Мальорка" уверенно переиграла "Лас-Пальмас" в 24-м туре чемпионата Испании.
Все свои три гола "красно-черные" забили в первом тайме. Гости ответили результативным ударом арендованного у "Ливерпуля" Байчетича.
Примера. 24-й тур
Мальорка - Лас-Пальмас 3:1
Голы: Мурики, 7, 28, Родригес, 35 – Байчетич, 62
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