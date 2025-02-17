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Битва островитян. Мальорка - Лас-Пальмас 3:1. Видео голов и обзор матча

Испания
Обновлено

Хозяева оказались сильнее

Битва островитян. Мальорка - Лас-Пальмас 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Мальорка" уверенно переиграла "Лас-Пальмас" в 24-м туре чемпионата Испании.

Все свои три гола "красно-черные" забили в первом тайме. Гости ответили результативным ударом арендованного у "Ливерпуля" Байчетича.

Примера. 24-й тур

Мальорка - Лас-Пальмас 3:1

Голы: Мурики, 7, 28, Родригес, 35 – Байчетич, 62

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