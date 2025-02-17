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У Ла Лиги есть подозрение относительно продажи Барселоны VIP-мест на Камп Ноу
Часть VIP-мест приобрела компания New Era Visionary Group
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавняя продажа 475 VIP-мест на обновленном стадионе "Камп Ноу" вызвала волну беспокойства в Ла Лиге. Хотя клуб утверждает, что эти средства помогли решить финансовые проблемы и зарегистрировать новых игроков, испанская лига имеет беспокойство относительно характера этой сделки.
По информации AS, часть VIP-мест приобрела компания New Era Visionary Group (NEVG) из ОАЭ, которая стала телекоммуникационным партнером "Барселоны" за несколько месяцев до этой сделки.
Такое тесное сотрудничество между клубом и компанией вызывает подозрения относительно легитимности сделки. Они подозревают: "Барселона" и NEVG могут иметь чрезмерные связи, что вызывает беспокойство относительно легитимности транзакции.
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