У Ла Лиги есть подозрение относительно продажи Барселоны VIP-мест на Камп Ноу

Недавняя продажа 475 VIP-мест на обновленном стадионе "Камп Ноу" вызвала волну беспокойства в Ла Лиге. Хотя клуб утверждает, что эти средства помогли решить финансовые проблемы и зарегистрировать новых игроков, испанская лига имеет беспокойство относительно характера этой сделки.

По информации AS, часть VIP-мест приобрела компания New Era Visionary Group (NEVG) из ОАЭ, которая стала телекоммуникационным партнером "Барселоны" за несколько месяцев до этой сделки.

Такое тесное сотрудничество между клубом и компанией вызывает подозрения относительно легитимности сделки. Они подозревают: "Барселона" и NEVG могут иметь чрезмерные связи, что вызывает беспокойство относительно легитимности транзакции.