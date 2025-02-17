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У Ла Лиги есть подозрение относительно продажи Барселоны VIP-мест на Камп Ноу

Испания

Часть VIP-мест приобрела компания New Era Visionary Group

У Ла Лиги есть подозрение относительно продажи Барселоны VIP-мест на Камп Ноу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавняя продажа 475 VIP-мест на обновленном стадионе "Камп Ноу" вызвала волну беспокойства в Ла Лиге. Хотя клуб утверждает, что эти средства помогли решить финансовые проблемы и зарегистрировать новых игроков, испанская лига имеет беспокойство относительно характера этой сделки.

По информации AS, часть VIP-мест приобрела компания New Era Visionary Group (NEVG) из ОАЭ, которая стала телекоммуникационным партнером "Барселоны" за несколько месяцев до этой сделки.

Такое тесное сотрудничество между клубом и компанией вызывает подозрения относительно легитимности сделки. Они подозревают: "Барселона" и NEVG могут иметь чрезмерные связи, что вызывает беспокойство относительно легитимности транзакции.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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avatar
Просто Квашин (Харків)
17.02.2025 в 16:30
Знову каталонські аферисти обіс.рались по повній !!! Це не клуб, а цирк шапіто...
Ответить
2
0
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.02.2025 в 16:30
Знову каталонські аферисти обіс.рались по повній !!! Це не клуб, а цирк шапіто...
Ответить
2
0

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