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Реал Мадрид рассматривает возможность сменить чемпионат

Испания

В чем причина?

Реал Мадрид рассматривает возможность сменить чемпионат

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" рассматривает возможность покинуть Ла Лигу. Причиной такого радикального решения является длительный конфликт с президентом лиги Хавьером Тебасом.

Об этом пишет испанское издание Sport.

"Реал" неоднократно выражал недовольство решениями судей и действиями президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Клуб считает, что к нему относятся несправедливо.

Как возможные варианты нового чемпионата руководство "Реала" рассматривает: Бундеслигу, Серию А и Лига 1.

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Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2025 в 18:52
Барселонцы, вы где ???? Посмотрите какую классную новость здесь Катенька написала
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Комментарии 3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2025 в 18:52
Барселонцы, вы где ???? Посмотрите какую классную новость здесь Катенька написала
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0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2025 в 18:43
Хахахахахахахахаха… спасибо Катенька, повеселила.))) Им лучше в Лигу 1, больше шансов в верхней части таблицы находиться
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0
1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.02.2025 в 18:24
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