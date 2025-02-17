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Реал Мадрид рассматривает возможность сменить чемпионат
В чем причина?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" рассматривает возможность покинуть Ла Лигу. Причиной такого радикального решения является длительный конфликт с президентом лиги Хавьером Тебасом.
Об этом пишет испанское издание Sport.
"Реал" неоднократно выражал недовольство решениями судей и действиями президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Клуб считает, что к нему относятся несправедливо.
Как возможные варианты нового чемпионата руководство "Реала" рассматривает: Бундеслигу, Серию А и Лига 1.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2025 в 18:52
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