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Каземиро: Реал создан для побед
Опорник высказался о своей бывшей команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро высказался о предстоящем ответном матче плей-офф ЛЧ, где мадридский "Реал" сыграет против "Манчестер Сити".
"Болельщики на "Бернабеу" - самые требовательные в мире. Ты ведешь в счете, выигрываешь, а тебя просят продолжать давить - атаковать еще сильнее, не дать ситуации измениться.
Ключом ко всему является то, что "Реал" создан для побед. Не важно, с каким счетом - 1:0 или 5:0. "Мадрид" это победы. Ты побеждаешь и готовишься выиграть следующую игру. Ты не говоришь о предыдущей. Тебя приучают к победам", - сказал игрок.
Добавим, что матч "Реал" - "Манчестер Сити" стартует 19 февраля в 22:00 по Киеву.
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