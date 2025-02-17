Каземиро: Реал создан для побед

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро высказался о предстоящем ответном матче плей-офф ЛЧ, где мадридский "Реал" сыграет против "Манчестер Сити".

"Болельщики на "Бернабеу" - самые требовательные в мире. Ты ведешь в счете, выигрываешь, а тебя просят продолжать давить - атаковать еще сильнее, не дать ситуации измениться.

Ключом ко всему является то, что "Реал" создан для побед. Не важно, с каким счетом - 1:0 или 5:0. "Мадрид" это победы. Ты побеждаешь и готовишься выиграть следующую игру. Ты не говоришь о предыдущей. Тебя приучают к победам", - сказал игрок.