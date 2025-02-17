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Каземиро: Реал создан для побед

Испания

Опорник высказался о своей бывшей команде

Каземиро: Реал создан для побед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро высказался о предстоящем ответном матче плей-офф ЛЧ, где мадридский "Реал" сыграет против "Манчестер Сити".

"Болельщики на "Бернабеу" - самые требовательные в мире. Ты ведешь в счете, выигрываешь, а тебя просят продолжать давить - атаковать еще сильнее, не дать ситуации измениться.

Ключом ко всему является то, что "Реал" создан для побед. Не важно, с каким счетом - 1:0 или 5:0. "Мадрид" это победы. Ты побеждаешь и готовишься выиграть следующую игру. Ты не говоришь о предыдущей. Тебя приучают к победам", - сказал игрок.

Добавим, что матч "Реал" - "Манчестер Сити" стартует 19 февраля в 22:00 по Киеву.

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Реал (Мадрид) Каземиро
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2025 в 20:07
Так пусть быстрее уходят в какую нибудь другую лигу, чтобы было легче удовлетворять «самых требовательных в мире»
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0
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2025 в 20:07
Так пусть быстрее уходят в какую нибудь другую лигу, чтобы было легче удовлетворять «самых требовательных в мире»
Ответить
0
2

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