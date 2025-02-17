Родриго: Я присоединился к Реалу, чтобы выиграть все

Правый вингер "Реала" Родриго поделился своими эмоциями после проведения 250-го матча за "королевский клуб".

"Это много значит для меня. Каждый день, который я провожу в этом клубе - это мечта, которая осуществилась. Я хочу продолжать добиваться успехов в этой футболке.

Я присоединился к "Реалу", чтобы выиграть все, завоевать трофеи, но я и представить не мог, что выиграю их так много и так быстро. Я никогда не думал, что я дважды выиграю Лигу чемпионов. Я в восторге", - сказал игрок.