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Родриго: Я присоединился к Реалу, чтобы выиграть все
Вингер рассказал о своем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Реала" Родриго поделился своими эмоциями после проведения 250-го матча за "королевский клуб".
"Это много значит для меня. Каждый день, который я провожу в этом клубе - это мечта, которая осуществилась. Я хочу продолжать добиваться успехов в этой футболке.
Я присоединился к "Реалу", чтобы выиграть все, завоевать трофеи, но я и представить не мог, что выиграю их так много и так быстро. Я никогда не думал, что я дважды выиграю Лигу чемпионов. Я в восторге", - сказал игрок.
Родриго присоединился к "Реалу" в 2019 году из "Сантоса" за 45 млн евро.
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