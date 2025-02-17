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Винисиус приобрел контрольный пакет акций португальского клуба

Испания
Обновлено

Висинтин продал 70-80% акций

Винисиус приобрел контрольный пакет акций португальского клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звезда мадридского "Реала" Винисиус Жуниор вместе со своими партнерами приобрел контрольный пакет акций "Алверка".

Как пишет издание AS, Рикарду Висинтин, бывший владелец команды, продал 70-80%. Другие детали этой сделки не разглашаются.

ФК "Алверка" выступает в португальской ЛигаПро. Клуб занимает в турнирной таблице второе место, имея 38 очков.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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