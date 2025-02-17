Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Барселона – Райо Вальекано 1:0. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу
"Барселона" минимально обыграла "Райо Вальекано" в матче 24-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
24-й тур Примеры
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Райо Вальекано" 1:0
Голы: Левандовски, 28 (пен.)
"Барселона": Щенсны – Бальде, Кубарси (Э. Гарсия, 81), Мартинес, Форт (Кунде, 65) – Гави (Ольмо, 65), де Йонг (Касадо, 88), Педри – Ямаль, Левандовски (Торрес, 81), Рафинья.
"Райо Вальекано": Баталья - Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия - Сисс (Валентин, 74), Диас (Гумбау, 61) - Де Фрутос, Палассон (Трехо, 74), А. Гарсия(Гвардіола, 87) - Нтека (Эмбарба, 61).
Предупреждения: Гави, 45+2, Ф. Торрес, 90+6 – Сисс, 27, Рациу, 41, Эмбарба, 87.
Популярное сейчас
- Экс-звезда Динамо пошел служить в армию
- Украина на данный момент получила почти 70 истребителей F-16, - Le Monde
- Зеленский ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США
- Примера. Осасуна – Реал 1:1. Бессмысленное удаление Беллингема стоило мадридцам победы
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Черноморец решил проблему с трансферным баном, - СМИ
Комментарии 12