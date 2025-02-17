  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Барселона – Райо Вальекано 1:0. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Барселона – Райо Вальекано 1:0. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу

Испания

"Барселона" минимально обыграла "Райо Вальекано" в матче 24-го тура Примеры

Примера. Барселона – Райо Вальекано 1:0. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

24-й тур Примеры
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Райо Вальекано" 1:0
Голы: Левандовски, 28 (пен.)

"Барселона": Щенсны – Бальде, Кубарси (Э. Гарсия, 81), Мартинес, Форт (Кунде, 65) – Гави (Ольмо, 65), де Йонг (Касадо, 88), Педри – Ямаль, Левандовски (Торрес, 81), Рафинья.

"Райо Вальекано": Баталья - Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия - Сисс (Валентин, 74), Диас (Гумбау, 61) - Де Фрутос, Палассон (Трехо, 74), А. Гарсия(Гвардіола, 87) - Нтека (Эмбарба, 61).

Предупреждения: Гави, 45+2, Ф. Торрес, 90+6 – Сисс, 27, Рациу, 41, Эмбарба, 87.

По теме
yellow-arrow
Эффект жалоб испанских клубов. Федерация футбола Испании готовит смену Технического судейского комитета
yellow-arrow
Вернутся к вопросу летом. Испанский гранд не отказался от идеи подписания Зинченко
yellow-arrow
Шанс догнать Реал. Барселона - Райо Вальекано. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Примера Барселона Ла Лига Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.02.2025 в 00:05
Всех барселонцев с победой над мадридскими дикарями!!! Вроде неделю не играли, а выглядели уставшими. Ямаль вообще никакой сегодня. Ну да ладно, вернулись на вершину таблицы и хорошо.
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 12
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.02.2025 в 00:05
Всех барселонцев с победой над мадридскими дикарями!!! Вроде неделю не играли, а выглядели уставшими. Ямаль вообще никакой сегодня. Ну да ладно, вернулись на вершину таблицы и хорошо.
Ответить
2
0
Море23 (Одесса)
18.02.2025 в 00:03
Комментатор опять весь матч на матч ТВ против Барсы пришлось полматча без звука смотреть
Ответить
0
0
lucky_guy
18.02.2025 в 00:06
А чого ви дивитесь матч тв?
Ответить
0
1
Море23 (Одесса)
18.02.2025 в 00:09
Я в интернете смотрю там бесплатно .а где ещё бесплатно показывают ?
 
0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.02.2025 в 00:07
ESPN в Украине показывает?
Ответить
1
0
Spolding711 (Днепр)
18.02.2025 в 00:03
Просто якийсь пазор,…ну Бог усе бачить
Ответить
0
3
Море23 (Одесса)
18.02.2025 в 00:03
Как же Флик загнал Ямаля и рафинью ели ходили .зачем было выпускать их в матче кубка с резервной Валенсией и держать почти матч ....
Ответить
1
1
Laslo_kh (Kharkiv)
18.02.2025 в 00:02
Конечно пенальти)
Ответить
0
2
Перевзутий
18.02.2025 в 00:02
Поздравляю всех с заслуженным первым местом. Барса лучше всех!
Ответить
3
0
lucky_guy
18.02.2025 в 00:00
Мда, серед усіх мадридських помийок найлегше грати проти вершкової...
Ответить
3
0
avatar
Loader (Днепр)
18.02.2025 в 00:04
Другие за еду играют. Вопрос выживания.
Ответить
2
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.02.2025 в 00:09
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости