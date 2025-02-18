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Эффект жалоб испанских клубов. Федерация футбола Испании готовит смену Технического судейского комитета

Испания

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Эффект жалоб испанских клубов. Федерация футбола Испании готовит смену Технического судейского комитета

La Liga

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация футбола Испании (RFEF) готовит смену Технического судейского комитета (CTA).

По информации AS, президент RFEF осознал, что комитет нуждается в обновлении и приступят к этому в конце сезона.

Известно, что уйдут президент арбитражной коллегии Медино Канталехо, ответственный за VAR Кло Гомес и другие важные персоны комитета.

Источник пишет, что обновление будет непростым. Желающих занять должность мало, некоторые специалисты уходили из-за разногласий с президентом судейского коллектива.

Хоть чаще всего жалобы сконцентрированы на "Реале", их также подавали "Барселона", "Атлетико" и "Леганес". Источник пишет, что жалобы на судейство распространены в Ла Лиге.

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Напомним, что недавно "Реал" объявил о желании покинуть Ла Лигу из-за недовольства решениями судей.

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Море23 (Одесса)
18.02.2025 в 00:11
Беспредел от Переса
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Комментарии 1
Море23 (Одесса)
18.02.2025 в 00:11
Беспредел от Переса
Ответить
0
0

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