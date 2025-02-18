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Эффект жалоб испанских клубов. Федерация футбола Испании готовит смену Технического судейского комитета
Засиделись те же люди?
La Liga
Федерация футбола Испании (RFEF) готовит смену Технического судейского комитета (CTA).
По информации AS, президент RFEF осознал, что комитет нуждается в обновлении и приступят к этому в конце сезона.
Известно, что уйдут президент арбитражной коллегии Медино Канталехо, ответственный за VAR Кло Гомес и другие важные персоны комитета.
Источник пишет, что обновление будет непростым. Желающих занять должность мало, некоторые специалисты уходили из-за разногласий с президентом судейского коллектива.
Хоть чаще всего жалобы сконцентрированы на "Реале", их также подавали "Барселона", "Атлетико" и "Леганес". Источник пишет, что жалобы на судейство распространены в Ла Лиге.
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Напомним, что недавно "Реал" объявил о желании покинуть Ла Лигу из-за недовольства решениями судей.
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