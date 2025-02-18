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Забили только с пенальти. Барселона – Райо Вальекано 1:0. Обзор матча
Результат на табло
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме у хозяев было игровое преимущество, поэтому давление и активность привели к 11-метровому удару. После перерыва "блаугранас" начали терять статус первого номера во встрече, но "пчелы" не смогли отличиться.
Подопечные Флика догоняют "Реал" и делят первую ступеньку (51 балл). Впереди выезд к "Лас-Пальмасу". Столичный клуб остается шестым (35 очков). 22 февраля "красно-полосатые" будут принимать "Вильярреал".
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Смотрите обзор матча 24 тура Ла Лиги
Барселона. Эстадио Олимпико, 45 296 зрителей
Гол: Левандовский, 28 (п)
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