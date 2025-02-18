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Забили только с пенальти. Барселона – Райо Вальекано 1:0. Обзор матча

Испания
Обновлено

Результат на табло

Забили только с пенальти. Барселона – Райо Вальекано 1:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом тайме у хозяев было игровое преимущество, поэтому давление и активность привели к 11-метровому удару. После перерыва "блаугранас" начали терять статус первого номера во встрече, но "пчелы" не смогли отличиться.

Подопечные Флика догоняют "Реал" и делят первую ступеньку (51 балл). Впереди выезд к "Лас-Пальмасу". Столичный клуб остается шестым (35 очков). 22 февраля "красно-полосатые" будут принимать "Вильярреал".

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Смотрите обзор матча 24 тура Ла Лиги

Барселона. Эстадио Олимпико, 45 296 зрителей

Барселона – Райо Вальекано 1:0

Гол: Левандовский, 28 (п)

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Барселона Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 05:42
Аферисти йоб...ні.... Тому й міняють суддівський комітет після цього наглого підсуджування старій збанкрутілій ша.лаві.....
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 05:42
Аферисти йоб...ні.... Тому й міняють суддівський комітет після цього наглого підсуджування старій збанкрутілій ша.лаві.....
Ответить
0
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