Реал Сосьедад может потерять летом сразу трех звезд

Как сообщает издание Fichajes, "Реал Сосьедад" ожидает сложное лето, поскольку три его лидера могут покинуть клуб из-за активного интереса со стороны клубов АПЛ.

Такефуса Кубо. Японец, контракт которого действует до 2029 года, привлек внимание "Ливерпуля". Английский гранд рассматривает его как потенциальную замену Мохамеду Салаху.

Мартин Субименди. Один из самых желанных полузащитников Ла Лиги привлек внимание сразу двух английских топ-клубов. "Арсенал" и "Ливерпуль" готовы активировать его клаусулу. Действующий контракт с "Сосьедадом" рассчитан до 2027 года, поэтому судьба игрока будет зависеть от решимости заинтересованных команд.

Джон Арамбуру. "Ньюкасл" следит за венесуэльским фулбеком, который может стать усилением для их обороны. Арамбуру имеет контракт до 2030 года и клаусулу в 60 миллионов евро, но его стабильная игра и перспективность вызвали интерес среди клубов АПЛ.

"Реал Сосьедад" может быть вынужден пересмотреть свою стратегию, если эти трансферы состоятся, что станет серьезным вызовом в подготовке к следующему сезону.

Добавим, что после 24-х туров "Сосьедад" занимает 11 место а турнирной таблице чемпионата Испании.