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Аутсайдер Ла Лиги во второй раз за сезон уволил главного тренера
Продержался лишь два месяца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вальядолид" объявил о увольнении Диего Кокки с должности наставника команды.
Исполнять обязанности главного тренера теперь будет Альваро Рубио, который работает с резервной командой "бело-фиолетовых".
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Кокка возглавил "Вальядолид" в середине декабре. С тех пор подопечные 53-летнего аргентинца потерпели 7 поражений в 8 матчах.
До этого в текущем сезоне тренерский мостик "бело-фиолетовых" покинул Пауло Пессолано.
На данный момент "Вальядолид" замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.
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