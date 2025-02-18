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Флик - после 1:0 с Райо Вальекано: Мы способны на больше
Неидеальный перфоманс
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал минимальную победу над "Райо Вальекано" (1:0), которая позволила "сине-гранатовым" возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.
"Это был очень сложный матч против сильного соперника. Мы очень счастливы.
Игроки очень довольны. Мы все довольны сложившейся ситуацией. Думаю, сегодня мы сыграли отлично, но способны на больше.
Они провели девять матчей без поражений, и я думаю, что сегодняшний день стал для нас большим успехом. Мы заняли первое место, это положительная новость для болельщиков. Теперь мы вернулись и очень счастливы.
Я не видел ситуацию с отмененным голом (в ворота "Барселоны" - прим.). У нас есть VAR, я в него верю. Это все, что я могу сказать о спорных моментах", - приводит слова Флика Marca.
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