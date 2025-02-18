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Флик - после 1:0 с Райо Вальекано: Мы способны на больше

Испания

Неидеальный перфоманс

Флик - после 1:0 с Райо Вальекано: Мы способны на больше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал минимальную победу над "Райо Вальекано" (1:0), которая позволила "сине-гранатовым" возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.

"Это был очень сложный матч против сильного соперника. Мы очень счастливы.

Игроки очень довольны. Мы все довольны сложившейся ситуацией. Думаю, сегодня мы сыграли отлично, но способны на больше.

Они провели девять матчей без поражений, и я думаю, что сегодняшний день стал для нас большим успехом. Мы заняли первое место, это положительная новость для болельщиков. Теперь мы вернулись и очень счастливы.

Я не видел ситуацию с отмененным голом (в ворота "Барселоны" - прим.). У нас есть VAR, я в него верю. Это все, что я могу сказать о спорных моментах", - приводит слова Флика Marca.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 10:43
"Це був дуже складний матч проти сильного суперника. Ми дуже щасливі. Особлива подяка суддям. Без них, не бачити нам перемоги, як своїх вух. Це і лівий пенельті, і не зарахований в наші ворота гол. Дякуємо ще раз суддям. Інвестиції в Тебаса приносять нам користь" - відмітив Флік.
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 10:43
"Це був дуже складний матч проти сильного суперника. Ми дуже щасливі. Особлива подяка суддям. Без них, не бачити нам перемоги, як своїх вух. Це і лівий пенельті, і не зарахований в наші ворота гол. Дякуємо ще раз суддям. Інвестиції в Тебаса приносять нам користь" - відмітив Флік.
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