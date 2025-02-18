Барселона планирует избавиться летом от трех игроков

"Барселона" готовится к насыщенному лету на трансферном рынке, планируя ряд продаж для освобождения места под новые подписания. Среди игроков, которых клуб стремится продать, выделяются три имени.

Иньяки Пенья. 25-летний вратарь потерял место в составе после прихода Войцеха Щенсного, который занял позицию основного голкипера. Несмотря на контракт до 2026 года, Пенья стремится сменить клуб, предпочитая вариант в Ла Лиге, тогда как "Барселона" предпочитает продать его за границу, чтобы получить больше финансовой выгоды.

Андреас Кристенсен. 28-летний датский центральный защитник также не получал стабильного игрового времени в этом сезоне - пока он имеет лишь одно появление на поле. Его контракт действует до 2026 года, но новый тренер Ханси Флик не видит его в своих планах. Это вызвало интерес клубов из АПЛ, которые могут предоставить ему новый шанс.

Ансу Фати. 22-летний нападающий не сумел проявить себя в этом сезоне, проведя на поле лишь 186 минут. Несмотря на контракт до 2027 года, он, похоже, не входит в стратегию Флика, поэтому его уход выглядит вероятным.

Напомним, что после 24-го тура "Барселона" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея одинаковое количество очков с мадридским "Реалом" - по 51.