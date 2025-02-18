И это в 17 лет! Ямаль провел юбилейный матч в карьере

Талантливый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль провел свой 100-й юбилейный матч в карьере на взрослом уровне, выйдя на поле в победном матче Ла Лиги против "Райо Вальекано" (1:0).

В возрасте 17 лет и 219 дней Ямаль успел принять участие в 83 матчах за "Барселону" и 17 матчах за национальную сборную Испании во всех турнирах, отметившись 21 голом и 28 результативными передачами за это время.

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Добавим, что в составе "сине-гранатовых" Ямаль становился чемпионом Испании в сезоне 2022/23, а также выигрывал Суперкубок Испании 2025 года. На победном для "Фурии Рохи" Евро-2024 он был назван лучшим молодым игроком турнира.

В этом сезоне Ламин Ямаль забил 11 голов и отдал 16 ассистов в 35 матчах за клуб и сборную.