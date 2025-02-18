  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. И это в 17 лет! Ямаль провел юбилейный матч в карьере
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И это в 17 лет! Ямаль провел юбилейный матч в карьере

Испания

Невероятно

И это в 17 лет! Ямаль провел юбилейный матч в карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Талантливый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль провел свой 100-й юбилейный матч в карьере на взрослом уровне, выйдя на поле в победном матче Ла Лиги против "Райо Вальекано" (1:0).

В возрасте 17 лет и 219 дней Ямаль успел принять участие в 83 матчах за "Барселону" и 17 матчах за национальную сборную Испании во всех турнирах, отметившись 21 голом и 28 результативными передачами за это время.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в составе "сине-гранатовых" Ямаль становился чемпионом Испании в сезоне 2022/23, а также выигрывал Суперкубок Испании 2025 года. На победном для "Фурии Рохи" Евро-2024 он был назван лучшим молодым игроком турнира.

В этом сезоне Ламин Ямаль забил 11 голов и отдал 16 ассистов в 35 матчах за клуб и сборную.

По теме
yellow-arrow
Барселона планирует избавиться летом от трех игроков
yellow-arrow
Флик - после 1:0 с Райо Вальекано: Мы способны на больше
yellow-arrow
Аутсайдер Ла Лиги во второй раз за сезон уволил главного тренера
Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Национальная сборная Испании Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости