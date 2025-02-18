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Тренер Райо - после поражения от Барселоны: У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе
Нарываться на неприятности не стал
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Райо Вальекано" Иньиго Перес намекнул на низкий уровень судейства в поединке 25-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:1)
"Проигрывать всегда больно. Моя первая эмоция – горечь от поражения. Но меня заставляет гордиться связь футболистов и болельщиков.
Я понимаю сложность профессии арбитра. У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Каждый поступает так, как должен или считает нужным.
У меня есть мнение, но оно останется при мне", – приводит слова Переса AS.
Напомним, в первом тайме арбитр встречи Марио Мелеро Лопес отменил гол "Райо Вальекано".
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