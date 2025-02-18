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Тренер Райо - после поражения от Барселоны: У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе

Испания

Нарываться на неприятности не стал

Тренер Райо - после поражения от Барселоны: У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Райо Вальекано" Иньиго Перес намекнул на низкий уровень судейства в поединке 25-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:1)

"Проигрывать всегда больно. Моя первая эмоция – горечь от поражения. Но меня заставляет гордиться связь футболистов и болельщиков.

Я понимаю сложность профессии арбитра. У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Каждый поступает так, как должен или считает нужным.

У меня есть мнение, но оно останется при мне", – приводит слова Переса AS.

Напомним, в первом тайме арбитр встречи Марио Мелеро Лопес отменил гол "Райо Вальекано".

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Барселона тренер Райо Вальекано (Мадрид)
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1 голосов
Источник:
Diario AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.02.2025 в 15:00
Очень жаль, что тренер такой скупой на похвалу арбитру. Что, так сложно сказать, что арбитр отработал на отлично и к нему нет претензий? Что касается возбужденных аленей ниже, типа оды или какашкина, то эти идиоты просто не знают правил футбола. Знали бы, не позорились бы. Поэтому, дебилы ода и какашкин, конспектируйте, я преподам вам урок...Итак... Гол Райо с фолом... И правильно, что гол не был засчитан. Разберем атаку Райо. Один их игрок пасется в двухметровом офсайде. И сначала на эпизод не влияет. Затем был пас на игрока не в офсайде, тот выходит на ударную позицию и вот теперь, игрок, который в офсайде активно участвует в эпизоде. Он блокирует Иньиго Мартинеса, который бежит помешать нанести удар игроку с мячом. Все очень просто! Класика жанра! Кстати, жаль, что в финале ЛЧ 2014 года, когда сРамос за 30 секунд до конца матча сравнял счет, арбитр Кюйперс туп закрыл глаза на то, что Бейл, ударом локтем в лицо Хуанфрана, заблокировал того. А Хуанфран, который опекал сРамоса не смог помешать тому нанести удар по воротам.. Ну и остальные моменты матча с Райо должны подсказать глупой какашке и оде, что, если они претендуют на один пенальти в ворота Барсы, то это автоматически значит, что они согласны, что было еще два пенальти за фолы на Ольмо и Ламине...
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Комментарии 9
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.02.2025 в 15:00
Очень жаль, что тренер такой скупой на похвалу арбитру. Что, так сложно сказать, что арбитр отработал на отлично и к нему нет претензий? Что касается возбужденных аленей ниже, типа оды или какашкина, то эти идиоты просто не знают правил футбола. Знали бы, не позорились бы. Поэтому, дебилы ода и какашкин, конспектируйте, я преподам вам урок...Итак... Гол Райо с фолом... И правильно, что гол не был засчитан. Разберем атаку Райо. Один их игрок пасется в двухметровом офсайде. И сначала на эпизод не влияет. Затем был пас на игрока не в офсайде, тот выходит на ударную позицию и вот теперь, игрок, который в офсайде активно участвует в эпизоде. Он блокирует Иньиго Мартинеса, который бежит помешать нанести удар игроку с мячом. Все очень просто! Класика жанра! Кстати, жаль, что в финале ЛЧ 2014 года, когда сРамос за 30 секунд до конца матча сравнял счет, арбитр Кюйперс туп закрыл глаза на то, что Бейл, ударом локтем в лицо Хуанфрана, заблокировал того. А Хуанфран, который опекал сРамоса не смог помешать тому нанести удар по воротам.. Ну и остальные моменты матча с Райо должны подсказать глупой какашке и оде, что, если они претендуют на один пенальти в ворота Барсы, то это автоматически значит, что они согласны, что было еще два пенальти за фолы на Ольмо и Ламине...
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Bаrcelinius
18.02.2025 в 14:53
Правильно, своё мнение о хорошем и честном судействе игры можешь засунуть себе в ж0пу, то есть оставить его при себе, или в себе.
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mykolazap (Запорожье)
18.02.2025 в 14:33
І не посперечаєшся. Погоджуюсь. Боковий судєйка в першому таймі фіксував декілька офсайдів, яких і близько не було, гол забитий був чистий, порушення правил в штрафній площі Барси в першому таймі нічим не відрізнялось від того, за яке поставили пенальті в ворота Райо. Пенальті в ворота Райо - це сюр, хоч порушення і було, але воно ніяк не впливало на епізод і було в стороні. Це тільки по першому тайму. Другий не став дивитись - було все зрозуміло. Хоч я вболіваю за Барсу.
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Bаrcelinius
18.02.2025 в 14:55
бубубубубу...
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Spokoyno (Київ)
18.02.2025 в 14:57
А ви КаКлом не читайте
 
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 14:32
Каталонські сєпари-банкрути не зря платила мільйони доларів за, типа, "консультації" по футбольних правилах... Зараз отримують плюшки....
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Bаrcelinius
18.02.2025 в 14:58
"У Переса денег нет, Перес банкрот?" Сквозит в твоём комменте и в твоей кошачей ж0пе.
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ANESTEZIO (Вінниця )
18.02.2025 в 13:34
1. Лівий пенальті в ворота Райо2. Не поставлений такий же пенальті в ворота пути3. Не зарахований чистий гол в ворота пути через вигаданий офсайд Алєнь, фас!!!
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Bаrcelinius
18.02.2025 в 15:00
Та зачем же сразу фас, дохтурь, нах тебя, нах.
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