Тренер Райо - после поражения от Барселоны: У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе

Главный тренер "Райо Вальекано" Иньиго Перес намекнул на низкий уровень судейства в поединке 25-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:1)

"Проигрывать всегда больно. Моя первая эмоция – горечь от поражения. Но меня заставляет гордиться связь футболистов и болельщиков.

Я понимаю сложность профессии арбитра. У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Каждый поступает так, как должен или считает нужным.

У меня есть мнение, но оно останется при мне", – приводит слова Переса AS.