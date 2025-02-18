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Антони поделился впечатлениями от пребывания в Бетисе

Испания

Бразилец счастлив в новой команде

Антони поделился впечатлениями от пребывания в Бетисе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный нападающий "Бетиса" Антони, который будет играть за испанскую команду до конца сезона на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", поделился своими впечатлениями от пребывания в новом клубе после матча с "Реал Сосьедадом" (3:0).

"Я очень рад, что мне удалось забить в этом матче и помочь своей команде одержать победу. Я считаю, что главное — это быть счастливым. Если вы довольны, тогда все происходит естественно. Я чувствую это здесь, в "Бетисе". Я получаю удовольствие от каждого дня, проведенного в этой команде. Я сосредоточен на том, чтобы демонстрировать тот футбол, который помог мне перебраться в Европу".

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Напомним, что с тех пор как Антони присоединился к "Бетису", он забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за новую команду.

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Источник:
SuperSport
Опубликовал: Андрей Журба
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