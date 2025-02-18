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Полузащитник Барселоны считает, что рано радоваться первому месту в таблице
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тяжелая победа над "Райо Вальекано" (1:0) вернула "Барселону" на вершину турнирной таблицы Ла Лиги.
Подопечные Ханси Флика столкнулись с серьезным сопротивлением дома. Причиной этого стало как высокое качество соперника, который не проигрывал в Ла Лиге с 1 декабря, так и непривычная для "блаугранас" неточность в завершающей фазе, что отметил и полузащитник Френки де Йонг.
"Мы создавали моменты, но не забивали, и в такой день то, что мы сохранили свои ворота сухими, помогло нам выиграть матч", - говорит Де Йонг
Несмотря на проблемы в атаке, "Барселона" нашла способ получить результат. Это хороший знак в борьбе за чемпионство в Испании, тем более что каталонцы вышли на первое место благодаря лучшей разнице мячей, чем у "Реала" (+40 против +29).
Это неожиданное возвращение на вершину после спада в ноябре и декабре, но сами футболисты не спешат радоваться.
"Да, я доволен победой и первым местом, но впереди еще долгий путь. Мы все очень близко в таблице, поэтому нечего праздновать", - говорит Френки Де Йонг.
Напомним, что после 24-го тура "Барселона" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея одинаковое количество очков с мадридским "Реалом" - по 51. Тогда как у третьего "Атлетико" 50 очков.
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