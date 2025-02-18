Атлетико заинтересованы в лидере Боруссии Дортмунд

Как сообщает издание Fichajes, талантливый полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт, может покинуть немецкий клуб и присоединиться к мадридскому "Атлетико".

28-летний немец находится в центре внимания испанского клуба, который внимательно следит за его контрактной ситуацией. Его соглашение с "Боруссией" действует до 2026 года, но уже этим летом может наступить ключевой момент в его карьере. Дортмундцы могут быть вынуждены рассмотреть трансфер, чтобы не потерять игрока бесплатно через год.

В Германии не исключают его ухода, особенно если поступит выгодное предложение. "Атлетико" не единственный претендент на Брандта, но потребность мадридцев в творческом хавбеке может сыграть им на руку в борьбе за его подпись. Ожидается, что в ближайшие недели ситуация с его будущим прояснится.

Добавим, что в этом сезоне 28-летний немец забил 4 гола и отдал 10 ассистов в 29 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.