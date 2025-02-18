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Лидер Атлетико пропустит около месяца из-за травмы

Испания

Ключевой полузащитник не сыграет в важных матчах

Лидер Атлетико пропустит около месяца из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер мадридского "Атлетико" пропустит около месяца из-за травмы.

Официальный сайт "матрасников" сообщил, что капитан команды Коке получил мышечное повреждение правой ноги, из-за которого он рискует пропустить около месяца.

Согласно оценкам от СМИ, 33-летний испанец может пропустить от трех до четырех недель из-за повреждения. Поэтому он не сможет принять участие в важных матчах Ла Лиги против "Валенсии", "Атлетика" и "Хетафе", а также пропустит матчи Кубка Испании и Лиги чемпионов.

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В этом сезоне Коке провел 35 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами.

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Источник:
Club Atletico de Madrid
Опубликовал: Андрей Журба
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