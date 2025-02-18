Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Атлетико пропустит около месяца из-за травмы
Ключевой полузащитник не сыграет в важных матчах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер мадридского "Атлетико" пропустит около месяца из-за травмы.
Официальный сайт "матрасников" сообщил, что капитан команды Коке получил мышечное повреждение правой ноги, из-за которого он рискует пропустить около месяца.
???? Koke sufre una lesión muscular en la pierna derecha. Nuestro capitán realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición.— Atlético de Madrid (@Atleti) February 18, 2025
ℹ️ https://t.co/78Q7N8sDJM pic.twitter.com/4aqabPVA9B
Согласно оценкам от СМИ, 33-летний испанец может пропустить от трех до четырех недель из-за повреждения. Поэтому он не сможет принять участие в важных матчах Ла Лиги против "Валенсии", "Атлетика" и "Хетафе", а также пропустит матчи Кубка Испании и Лиги чемпионов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Коке провел 35 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами.
Популярное сейчас
- Первая ракетка мира Синнер преподал ценный урок для Мудрика: подробности самого скандального допингового дела года
- Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии - Telegraph
- Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат
- Барселона – Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.02.2025
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Потери России в войне превысили 860 тысяч - Генштаб