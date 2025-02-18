Лидер Атлетико пропустит около месяца из-за травмы

Лидер мадридского "Атлетико" пропустит около месяца из-за травмы.

Официальный сайт "матрасников" сообщил, что капитан команды Коке получил мышечное повреждение правой ноги, из-за которого он рискует пропустить около месяца.

???? Koke sufre una lesión muscular en la pierna derecha. Nuestro capitán realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición.



ℹ️ https://t.co/78Q7N8sDJM pic.twitter.com/4aqabPVA9B — Atlético de Madrid (@Atleti) February 18, 2025

Согласно оценкам от СМИ, 33-летний испанец может пропустить от трех до четырех недель из-за повреждения. Поэтому он не сможет принять участие в важных матчах Ла Лиги против "Валенсии", "Атлетика" и "Хетафе", а также пропустит матчи Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Коке провел 35 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами.