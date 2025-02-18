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Двое звездных нападающих Реала хотят покинуть клуб
Неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двое звездных нападающих мадридского "Реала" хотят покинуть клуб.
В сообщении от испанского издания Fichajes говорится о том, что 18-летний Эндрик и 19-летний Арда Гюлер хотят покинуть "Реал" из-за отсутствия регулярной игровой практики под руководством Карло Анчелотти. Несмотря на то, что они показывают отличную игру, 65-летний итальянский специалист не доверяет им, что может повлиять на их будущее в клубе.
Отмечается, что оба футболиста хотят прогрессировать и играть, а не наблюдать за матчами со скамейки запасных, поэтому летом, вероятно, будет поднят вопрос об их уходе в аренду.
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Напомним, что Арда Гюлер присоединился к "Реалу" летом 2023 года из "Фенербахче" за 20 миллионов евро, а Эндрик стал полноценным игроком "сливочных" прошлым летом. Королевский клуб выложил за бразильца почти 50 миллионов евро.
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