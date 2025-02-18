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Двое звездных нападающих Реала хотят покинуть клуб

Испания

Неожиданно

Двое звездных нападающих Реала хотят покинуть клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двое звездных нападающих мадридского "Реала" хотят покинуть клуб.

В сообщении от испанского издания Fichajes говорится о том, что 18-летний Эндрик и 19-летний Арда Гюлер хотят покинуть "Реал" из-за отсутствия регулярной игровой практики под руководством Карло Анчелотти. Несмотря на то, что они показывают отличную игру, 65-летний итальянский специалист не доверяет им, что может повлиять на их будущее в клубе.

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Отмечается, что оба футболиста хотят прогрессировать и играть, а не наблюдать за матчами со скамейки запасных, поэтому летом, вероятно, будет поднят вопрос об их уходе в аренду.

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Напомним, что Арда Гюлер присоединился к "Реалу" летом 2023 года из "Фенербахче" за 20 миллионов евро, а Эндрик стал полноценным игроком "сливочных" прошлым летом. Королевский клуб выложил за бразильца почти 50 миллионов евро.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эндрик Арда Гюлер
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1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 17:40
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки...
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Комментарии 11
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 17:40
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки...
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0
1
avatar
Bаrcelinius
18.02.2025 в 17:42
Фухх блъ... ну слава Богу... а то я уже подумал, шо ты сдох.
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 18:02
Я ще гопака станцюю на твоїй погрібальній помийній ямі, чморило обрізане...
 
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 18:03
Блъ - це, пархатий путініст барсел0х, професія твоєї мамки Сари, яка повелась на залицяння карманника по кличці "Вєтєр" в вокзальному туалеті Жмеринки. В резульаті через 7 місяців з неї виповзла пархата наволоч, прихильник путіна та ворог українців.
 
1
0
avatar
Bаrcelinius
18.02.2025 в 17:26
У среала наверное и уборщики звёздные. Звездуны блъ.. так и звездит от них звездунёй..
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0
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 17:33
Блъ - це, пархатий путініст барсел0х, професія твоєї мамки Сари, яка повелась на залицяння карманника по кличці "Вєтєр" в вокзальному туалеті Жмеринки. В резульаті через 7 місяців з неї виповзла пархата наволоч, прихильник путіна та ворог українців.
Ответить
0
1
Caballero (DC)
18.02.2025 в 17:24
Ну як це так. Зрадники! Наш Андрій Лунін вже другу п'ятирічку вірний королівському клубу без ігрової практики. Зрадники!
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1
3
avatar
Bаrcelinius
18.02.2025 в 17:27
Крысы покидают дырявую посудину.
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0
4
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 17:37
Щось ти, пархата наволоч, приободрилась...Мабуть, помийний щур, мрієш, що Крейзі Джон зільє Україну престарілому бункерному педофілу, якому ти щоденно язиком поліруєш фуфло ???
 
1
1
avatar
Bаrcelinius
18.02.2025 в 17:24
Звёздные лавочники.
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0
5
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 17:39
Ти вже відібрав в мамки пенсію за лютий, пархатий пе.де.раст ???
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