"Весь мир видит, что происходит с нами в Ла Лиге". Игрок Реала опубликовал заявление о судействе

Полузащитник мадридского "Реала" Феде Вальверде опубликовал заявление в соцсетях о судействе.

"Я хочу объяснить болельщикам "Реала", что во время пресс-конференции я не упоминал об ошибках арбитров, из-за которых мы страдаем, потому что я знаю себя и сосредоточен на завтрашнем дне. Весь мир видит, что происходит с "Реалом" в Ла Лиге. Я не забыл это. Я всегда буду рядом, чтобы защищать клуб, на 100%, как всегда".