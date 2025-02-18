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"Весь мир видит, что происходит с нами в Ла Лиге". Игрок Реала опубликовал заявление о судействе

Испания

Футболист написал пост в соцсетях

"Весь мир видит, что происходит с нами в Ла Лиге". Игрок Реала опубликовал заявление о судействе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Феде Вальверде опубликовал заявление в соцсетях о судействе.

"Я хочу объяснить болельщикам "Реала", что во время пресс-конференции я не упоминал об ошибках арбитров, из-за которых мы страдаем, потому что я знаю себя и сосредоточен на завтрашнем дне. Весь мир видит, что происходит с "Реалом" в Ла Лиге. Я не забыл это. Я всегда буду рядом, чтобы защищать клуб, на 100%, как всегда".

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Напомним, что после матча с "Осасуной" (1:1) появилась информация о том, что "Реал" рассматривает возможность покинуть Ла Лигу. Причиной такого решения является конфликт с президентом лиги Хавьером Тебасом и скандальным судейством.

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Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
18.02.2025 в 18:26
Среальный долбое@изм действует даже на их болельщиков на расстоянии!!! Просьба с ними не общаться, а лучше послать их нах в сад. Хотя ведь и в саду живые организмы растут.. Мир такого пздца ещё не видел. Коронавирус отдыхает...
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
18.02.2025 в 18:26
Среальный долбое@изм действует даже на их болельщиков на расстоянии!!! Просьба с ними не общаться, а лучше послать их нах в сад. Хотя ведь и в саду живые организмы растут.. Мир такого пздца ещё не видел. Коронавирус отдыхает...
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0
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жажа_the_best (Харьков)
18.02.2025 в 18:03
Я вчера видел как продажный судья на грязные деньги каталонских вонючек убил Райо Вальекано Гнать барселону нахрен из ЛаЛиги!
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Bаrcelinius
18.02.2025 в 17:55
Срочно!!! Всем!!! В среале эпидемия долбое@изма!!! Просьба к ним не приближаться, а лучше исключить их из чемпионата и поместить на карантин в чемпионат Андорры. Хотя ведь и там тоже люди..
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