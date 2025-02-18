Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Весь мир видит, что происходит с нами в Ла Лиге". Игрок Реала опубликовал заявление о судействе
Футболист написал пост в соцсетях
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Феде Вальверде опубликовал заявление в соцсетях о судействе.
"Я хочу объяснить болельщикам "Реала", что во время пресс-конференции я не упоминал об ошибках арбитров, из-за которых мы страдаем, потому что я знаю себя и сосредоточен на завтрашнем дне. Весь мир видит, что происходит с "Реалом" в Ла Лиге. Я не забыл это. Я всегда буду рядом, чтобы защищать клуб, на 100%, как всегда".
Напомним, что после матча с "Осасуной" (1:1) появилась информация о том, что "Реал" рассматривает возможность покинуть Ла Лигу. Причиной такого решения является конфликт с президентом лиги Хавьером Тебасом и скандальным судейством.
Популярное сейчас
- Кремль озвучил позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО
- Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии - Telegraph
- Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат
- Старт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Драма с участием Плимута Максима Таловерова. Игрок забил первый гол за почти 9 лет
Комментарии 3