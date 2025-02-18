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Анчелотти - о судействе: Мне комфортнее с арбитрами в Европе
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о судействе в Ла Лиге.
"Я уже неоднократно высказывал свое мнение по этому поводу, и мне нечего добавить", - сказал Анчелотти. «Мы видели много странных решений в матчах против "Осасуны", "Атлетико" и "Эспаньола". В таких ситуациях мы оказываемся в невыгодном положении, и я этого не понимаю. Ошибки в последних матчах были достаточно очевидными.
Мне комфортнее с арбитрами в Европе. Статистика говорит сама за себя: в еврокубках гораздо меньше вмешательств ВАР, и они происходят только при необходимости", - сказал Карло.
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