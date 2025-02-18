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Анчелотти - о судействе: Мне комфортнее с арбитрами в Европе

Испания

Специалист поделился своими мыслями

Анчелотти - о судействе: Мне комфортнее с арбитрами в Европе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о судействе в Ла Лиге.

"Я уже неоднократно высказывал свое мнение по этому поводу, и мне нечего добавить", - сказал Анчелотти. «Мы видели много странных решений в матчах против "Осасуны", "Атлетико" и "Эспаньола". В таких ситуациях мы оказываемся в невыгодном положении, и я этого не понимаю. Ошибки в последних матчах были достаточно очевидными.

Мне комфортнее с арбитрами в Европе. Статистика говорит сама за себя: в еврокубках гораздо меньше вмешательств ВАР, и они происходят только при необходимости", - сказал Карло.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ла Лига
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1 голосов
Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
18.02.2025 в 19:25
Натякає Карло та пакує валізи... Правильно, Карла, правильно, беги из этой помойки, беги. А то превратишься в старого маразматика, как Перес.
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Комментарии 2
avatar
Bаrcelinius
18.02.2025 в 19:25
Натякає Карло та пакує валізи... Правильно, Карла, правильно, беги из этой помойки, беги. А то превратишься в старого маразматика, как Перес.
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0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
18.02.2025 в 19:46
Пєтух, ти спочатку на Фріка потри оази в день дрочив, потім тут жалівся, що на нього твій смоочок вже геістає, тільки за допомогою Шарлотка, а тепер що, знову короткий прорив, СталєВАР?
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0
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