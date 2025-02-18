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Барселона планирует продлить контракт с основным форвардом команды

Испания

Левандовский может продлить сотрудничество с клубом еще на один сезон

Барселона планирует продлить контракт с основным форвардом команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" планирует продлить сотрудничество с польским форвардом Робертом Левандовским.

По данным издания Sport, руководство испанского клуба планирует предложить Левандовскому новый контракт, который будет рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, Роберт в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 32 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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