Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидером Баварии интересуются два гранда Испании
Киммих летом может покинуть Баварию летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих в конце этого сезона может сменить команду.
По данным издания Fichajes, к услугам немецкого полузащитника проявляют серьезный интерес два гранда испанского футбола - "Барселона" и "Реал Мадрид".
По данным источника, мадридский клуб уже вступил в контакт с окружением футболиста и готов предложить ему более выгодные финансовые условия, чем "Барселона".
Контракт Киммиха с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года, и пока что нет информации о продлении соглашения.
Популярное сейчас
- Зеленский: В начале полномасштабного вторжения ни одна страна мира не помогала Украине
- Переговоры США и России завершились, в РФ назвали их "неплохими"
- Кремль озвучил позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО
- Старт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, одним из пунктов которого будут выборы