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Лидером Баварии интересуются два гранда Испании

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Киммих летом может покинуть Баварию летом

Лидером Баварии интересуются два гранда Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих в конце этого сезона может сменить команду.

По данным издания Fichajes, к услугам немецкого полузащитника проявляют серьезный интерес два гранда испанского футбола - "Барселона" и "Реал Мадрид".

По данным источника, мадридский клуб уже вступил в контакт с окружением футболиста и готов предложить ему более выгодные финансовые условия, чем "Барселона".

Контракт Киммиха с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года, и пока что нет информации о продлении соглашения.

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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