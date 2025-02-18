Лидером Баварии интересуются два гранда Испании

Опорный полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих в конце этого сезона может сменить команду.

По данным издания Fichajes, к услугам немецкого полузащитника проявляют серьезный интерес два гранда испанского футбола - "Барселона" и "Реал Мадрид".

По данным источника, мадридский клуб уже вступил в контакт с окружением футболиста и готов предложить ему более выгодные финансовые условия, чем "Барселона".

Контракт Киммиха с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года, и пока что нет информации о продлении соглашения.