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Президент Ла Лиги отреагировал на слухи об уходе Реала из чемпионата

Испания

Это обман - это невозможно, и они сами это знают (с)

Президент Ла Лиги отреагировал на слухи об уходе Реала из чемпионата

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас категорически отверг возможность выхода "Реала" из лиги, напомнив, что существуют спортивные законы.

"Это обман - это невозможно, и они сами это знают. Существует спортивный закон, который говорит, что клубы в Испании должны играть в национальных соревнованиях в обязательном порядке. Это считается подтверждением стратегии, которой они придерживаются, так в какую лигу они собираются идти?"

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что "Реал" рассматривает возможность покинуть Ла Лигу.

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