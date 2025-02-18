Президент Ла Лиги отреагировал на слухи об уходе Реала из чемпионата

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас категорически отверг возможность выхода "Реала" из лиги, напомнив, что существуют спортивные законы.

"Это обман - это невозможно, и они сами это знают. Существует спортивный закон, который говорит, что клубы в Испании должны играть в национальных соревнованиях в обязательном порядке. Это считается подтверждением стратегии, которой они придерживаются, так в какую лигу они собираются идти?"

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что "Реал" рассматривает возможность покинуть Ла Лигу.