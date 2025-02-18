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Президент Ла Лиги отреагировал на слухи об уходе Реала из чемпионата
Это обман - это невозможно, и они сами это знают (с)
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас категорически отверг возможность выхода "Реала" из лиги, напомнив, что существуют спортивные законы.
"Это обман - это невозможно, и они сами это знают. Существует спортивный закон, который говорит, что клубы в Испании должны играть в национальных соревнованиях в обязательном порядке. Это считается подтверждением стратегии, которой они придерживаются, так в какую лигу они собираются идти?"
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что "Реал" рассматривает возможность покинуть Ла Лигу.
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