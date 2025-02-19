Гвардиола – об инциденте с Беллингемом в Ла Лиге: Не понимаю разницы между f*** off и f*** you

Пеп Гвардиола прокомментировал удаление Джуда Беллингема в матче чемпионата Испании.

“Я хорошо владею английским, но не понимаю разницы между f*** off и f*** you. Но важно намерение, а не само оскорбление. Лучше всего так не поступать и оставить судей в покое. Решения принимались всегда”.