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Гвардиола – об инциденте с Беллингемом в Ла Лиге: Не понимаю разницы между f*** off и f*** you
Лексическая дилемма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола прокомментировал удаление Джуда Беллингема в матче чемпионата Испании.
“Я хорошо владею английским, но не понимаю разницы между f*** off и f*** you. Но важно намерение, а не само оскорбление. Лучше всего так не поступать и оставить судей в покое. Решения принимались всегда”.
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“Следует спросить Беллингема, каким было его намерение. Вот что важно. Может, если обидеть кого-то с широкой улыбкой на лице – это будет не так страшно? – сказал главный тренер "Манчестер Сити".
"Горожане" сыграют против "Реала" в Мадриде 19 февраля.
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