  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Три правых защитника, которых Флик хотел бы видеть в Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три правых защитника, которых Флик хотел бы видеть в Барселоне

Испания

"Блаугранас" нуждаются в усилении правого фланга обороны

Три правых защитника, которых Флик хотел бы видеть в Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает работать над укреплением состава на следующий сезон, и одним из приоритетов Ханси Флика является подписание нового правого защитника. Среди многих кандидатов выделяются три ключевых варианта.

Первый в списке - Ян Коуто, молодой бразилец, который принадлежит "Манчестер Сити", но сейчас выступает в аренде за "Боруссию Дортмунд". В прошлом сезоне "Барселона" уже интересовалась им, однако трансфер так и не состоялся. Сейчас Коуто имеет ограниченное игровое время в немецком клубе, поэтому он может рассмотреть вариант перехода. Молодость и потенциал делают его привлекательным вариантом, хотя соглашение с "Сити" может быть непростым.

Еще одним вариантом является Вандерсон из "Монако". Бразильский защитник является одним из фаворитов спортивного директора "Барселоны" Деку, который видит в нем игрока с отличным атакующим потенциалом и способностью адаптироваться к стилю игры клуба. Однако его переход будет сложным и дорогим, поскольку "Монако" не намерен отпускать его за низкую сумму.

Последний вариант - бюджетное решение в виде возвращения Оскара Мингесы. Воспитанник "Барселоны" проводит отличный сезон в "Сельте", а каталонцы до сих пор владеют 50% прав на него. Его возвращение могло бы стать экономически выгодным и надежным вариантом, хотя более оборонительный стиль игры Мингесы может не соответствовать первоочередным потребностям Флика.

Читайте такжеБарселона планирует продлить контракт с основным форвардом командыЧитайте такжеПолузащитник Барселоны считает, что рано радоваться первому месту в таблице
По теме
yellow-arrow
Гвардиола – об инциденте с Беллингемом в Ла Лиге: Не понимаю разницы между f*** off и f*** you
yellow-arrow
Цыганков стал лучшим ассистентом в истории Жироны в чемпионате Испании
yellow-arrow
Президент Ла Лиги отреагировал на слухи об уходе Реала из чемпионата
Барселона Ханси Флик Оскар Мингеса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
lucky_guy
19.02.2025 в 10:06
Мінгеса це оптимально, бо він непогано себе показує в Сельті і це людина, яка може змиритись зі статусом резервіста, бо Кунде один з кращих гравців в команді
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
lucky_guy
19.02.2025 в 10:06
Мінгеса це оптимально, бо він непогано себе показує в Сельті і це людина, яка може змиритись зі статусом резервіста, бо Кунде один з кращих гравців в команді
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
19.02.2025 в 09:45
БАРСЕЛОНА і одразу КВА КВА з болота
sticker
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 10:02
Так не квакай, прикрий єба..ло, флегмат !
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 09:03
А вони погодяться грати за тарілку мівіни в день ??? Бо платити каталонським банкрутам нічим....
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости