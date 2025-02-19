Три правых защитника, которых Флик хотел бы видеть в Барселоне

"Барселона" продолжает работать над укреплением состава на следующий сезон, и одним из приоритетов Ханси Флика является подписание нового правого защитника. Среди многих кандидатов выделяются три ключевых варианта.

Первый в списке - Ян Коуто, молодой бразилец, который принадлежит "Манчестер Сити", но сейчас выступает в аренде за "Боруссию Дортмунд". В прошлом сезоне "Барселона" уже интересовалась им, однако трансфер так и не состоялся. Сейчас Коуто имеет ограниченное игровое время в немецком клубе, поэтому он может рассмотреть вариант перехода. Молодость и потенциал делают его привлекательным вариантом, хотя соглашение с "Сити" может быть непростым.

Еще одним вариантом является Вандерсон из "Монако". Бразильский защитник является одним из фаворитов спортивного директора "Барселоны" Деку, который видит в нем игрока с отличным атакующим потенциалом и способностью адаптироваться к стилю игры клуба. Однако его переход будет сложным и дорогим, поскольку "Монако" не намерен отпускать его за низкую сумму.

Последний вариант - бюджетное решение в виде возвращения Оскара Мингесы. Воспитанник "Барселоны" проводит отличный сезон в "Сельте", а каталонцы до сих пор владеют 50% прав на него. Его возвращение могло бы стать экономически выгодным и надежным вариантом, хотя более оборонительный стиль игры Мингесы может не соответствовать первоочередным потребностям Флика.