Звезда Барселоны рассказал о ситуации с новым контрактом

Звездный нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль рассказал в интервью Mundo Deportivo о своей контрактной ситуации. Он имеет действующий договор до 2026 года как несовершеннолетний, но клуб и его агент уже имеют соглашение о продлении сотрудничества. Форвард четко выражает свою огромную благодарность "Барселоне".

"Думаю, никто не сомневается в том, как сильно люблю этот клуб. С момента дебюта я об этом говорил, и считаю, что все решится со временем. Если обе стороны хотят, чтобы что-то произошло, это произойдет. Но, думаю, никто не может сомневаться в моих чувствах к этому клубу. Сначала нужно завершить этот сезон. В июле все решится, и все это увидят. Но сейчас я сосредоточен на Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании, ведь это самое важное", - говорит Ямаль.

Добавим, что в этом сезоне 17-летний Ямаль забил 11 голов и отдал 15 ассистов в 32 матчах за "Барселону" во всех турнирах.