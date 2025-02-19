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Четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе Реала рассказал о своем пребывании в клубе
Футболист недавно завершил карьеру
Фото: Real Madrid / Автор: неизвестен
Бывший центральный защитник мадридского "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан раскрыл победную формулу команды и рассказал о своем пребывании в клубе.
"Вы чувствуете себя гладиатором или солдатом на задании. Когда ты выходишь на футбольное поле, ты готов отдать все ради победы. Победная формула "Реала", как по мне, заключалась в том, что у нас были талантливые игроки в расцвете сил, каждый из них отличался лидерскими качествами, а также важным фактором была стабильность наших выступлений».
"Ментально, мы никогда не считали, что мы фавориты в каждом матче. Нам пришлось быть на другом уровне, когда мы играли против меньших команд. Мы должны побеждать в таких поединках, потому что мы знали свои сильные стороны, но не были слишком уверены в своей силе. Если бы мы хоть немного ослабились, все бы закончилось. Каждый точно знал, что должен был делать. Мы были очень интуитивной командой. Именно поэтому я считаю это искусством. Мы не были роботами на футбольном поле", — добавил Варан.
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Напомним, что Рафаэль Варан играл за мадридский "Реал" в период с 2011 по 2021 год, проведя 360 матчей за клуб во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 17 голами и 7 ассистами. В сентябре прошлого года он объявил о завершении карьеры.
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