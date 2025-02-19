Ламин Ямаль рассказал, кто является большим фаворитом на победу в Лиге чемпионов, чем Барселона

Звездный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль в свежем интервью для Mundo Deportivo рассказал о планах команды на этот сезон, а также назвал их главного конкурента в Лиге чемпионов.

"Мы должны думать и верить в то, что мы являемся лучшей командой в Испании, поэтому мы должны выиграть титул Ла Лиги. В этом сезоне мы уже одержали победу в матче за Суперкубок. Далее мы должны думать о Кубке Испании. Ла Лиги или Лига чемпионов? Я не хочу выбирать что-то одно, мы стараемся выиграть каждый трофей".

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"Я думаю, что только "Ливерпуль" является большим фаворитом на победу в Лиге чемпионов, чем мы, поскольку они заняли первое место в турнирной таблице на этапе лиги. Мы можем конкурировать с ними за трофей, мы можем дойти до финала", — сказал Ямаль в интервью для Mundo Deportivo.

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Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль провел 32 матча за "Барселону", отметившись 11 голами и 15 ассистами.