  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Главный талант Барселоны опроверг слухи о возможном переходе в ПСЖ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный талант Барселоны опроверг слухи о возможном переходе в ПСЖ

Испания

Звездный вингер дал комментарий

Главный талант Барселоны опроверг слухи о возможном переходе в ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главная звезда "Барселоны" Ламин Ямаль лично прокомментировал слухи о его возможном переходе прошлым летом во французский "Пари Сен-Жермен" за более 200 миллионов евро.

"Я не получал никаких предложений от других клубов. Со мной никто не связывался по этому поводу, однако даже если бы они контактировали с кем-то из моего окружения, то они мне бы ничего не сказали".

"Я думаю, что было бы нереально переходить в другой клуб было. У меня есть контракт, я не хочу покидать "Барселону". Я люблю этот клуб. Я всем обязан "Барсе". В конце концов, это место, где я вырос. Я был в Ла Масии с 12 лет".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что действующий контракт Ламина Ямаля с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Неожиданные комплименты в адрес Диего Симеоне от звезды Реала
yellow-arrow
Не сыграет против Цыганкова. Известен вердикт о дисквалификации Беллингема
yellow-arrow
ПСЖ готовит 80 миллионов евро за звезду Реала
Барселона Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости