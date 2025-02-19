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Главный талант Барселоны опроверг слухи о возможном переходе в ПСЖ
Звездный вингер дал комментарий
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главная звезда "Барселоны" Ламин Ямаль лично прокомментировал слухи о его возможном переходе прошлым летом во французский "Пари Сен-Жермен" за более 200 миллионов евро.
"Я не получал никаких предложений от других клубов. Со мной никто не связывался по этому поводу, однако даже если бы они контактировали с кем-то из моего окружения, то они мне бы ничего не сказали".
"Я думаю, что было бы нереально переходить в другой клуб было. У меня есть контракт, я не хочу покидать "Барселону". Я люблю этот клуб. Я всем обязан "Барсе". В конце концов, это место, где я вырос. Я был в Ла Масии с 12 лет".
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Напомним, что действующий контракт Ламина Ямаля с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026 года.
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