Не сыграет против Цыганкова. Известен вердикт о дисквалификации Беллингема

Известен вердикт о дисквалификации полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема за его нецензурные высказывания в адрес арбитра в матче против "Осасуны" (1:1).

Как сообщило местное издание COPE со ссылкой на Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF), Джуд Беллингем получил дисквалификацию на два матча Ла Лиги. Таким образом 21-летний англичанин должен пропустить домашний поединок с "Жироной" 23-го февраля и "Бетисом" на выезде 2-го марта.

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Указывается, что "Реал", основываясь на присланных изображениях и выводах от экспертов, не смог доказать, что Джуд Беллингем говорит "f*ck off" вместо "f*ck you". Королевский клуб проиграл первую апелляцию, однако может подать второе обращение в TAD (Спортивный административный суд Испании).