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Не сыграет против Цыганкова. Известен вердикт о дисквалификации Беллингема

Испания
Обновлено

Англичанин пропустит не один матч

Не сыграет против Цыганкова. Известен вердикт о дисквалификации Беллингема

Фото - скрін Megogo

Новина українською

Известен вердикт о дисквалификации полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема за его нецензурные высказывания в адрес арбитра в матче против "Осасуны" (1:1).

Читайте такжеГвардиола – об инциденте с Беллингемом в Ла Лиге: Не понимаю разницы между f*** off и f*** you

Как сообщило местное издание COPE со ссылкой на Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF), Джуд Беллингем получил дисквалификацию на два матча Ла Лиги. Таким образом 21-летний англичанин должен пропустить домашний поединок с "Жироной" 23-го февраля и "Бетисом" на выезде 2-го марта.

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Указывается, что "Реал", основываясь на присланных изображениях и выводах от экспертов, не смог доказать, что Джуд Беллингем говорит "f*ck off" вместо "f*ck you". Королевский клуб проиграл первую апелляцию, однако может подать второе обращение в TAD (Спортивный административный суд Испании).

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Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
COPE
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.02.2025 в 14:44
Какие уроды! За почесать нос на три игры, а послать только два. Это мерзкая, подлая Европа. Ничего нового, тьфу на вас
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.02.2025 в 14:44
Какие уроды! За почесать нос на три игры, а послать только два. Это мерзкая, подлая Европа. Ничего нового, тьфу на вас
Ответить
0
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