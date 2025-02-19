Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неожиданные комплименты в адрес Диего Симеоне от звезды Реала
Хотел бы увидеть его в другом чемпионате
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В интервью для подкаста Рио Фердинанда вратарь "Реала" Тибо Куртуа вспомнил о своем периоде в "Атлетико" и влияние Диего Симеоне на его карьеру.
"Считаю, что он привносит особый характер и много общается с командой. Помню, что перед финалом он вместе с Моно Бургосом, своим ассистентом, садился рядом с тобой и говорил, что ты лучший. "Завтра ты разорвешь этот матч", и ты ложился спать с этой мыслью.
В день игры он включал отрывок из фильма с мотивационной речью, всегда находил такие вещи, которые помогали выжать максимум. Игроки превосходили свой уровень, и это работало, потому что он был еще и замечательным тактиком. Он знал, как нас активировать. Это особый тренер. И он всегда находит способ переосмыслить себя, ведь работает там уже много лет и остается замечательным. Я хотел бы увидеть его в другой стране, но думаю, что он счастлив там, где есть сейчас", - говорит Куртуа.
Напомним, что бельгийский вратарь сыграл 154 матча за "Атлетико" во всех турнирах, пропустив 125 голов и 76 раз оставив свои ворота "сухими".
Популярное сейчас
- Наставник Бенфики отреагировал на критику Трубина после матча ЛЧ
- Трамп: США предоставили Украине $350 миллиардов помощи. Где все эти деньги?
- УПЛ на MEGOGO, провал итальянцев в Лиге чемпионов и перенос матча УПЛ. Главные новости за 18 февраля
- Трудности перевода. Известно, из-за каких слов Беллингем был удален в матче с Осасуной
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Гвардиола – об инциденте с Беллингемом в Ла Лиге: Не понимаю разницы между f*** off и f*** you