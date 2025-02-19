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Неожиданные комплименты в адрес Диего Симеоне от звезды Реала

Испания

Хотел бы увидеть его в другом чемпионате

Неожиданные комплименты в адрес Диего Симеоне от звезды Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В интервью для подкаста Рио Фердинанда вратарь "Реала" Тибо Куртуа вспомнил о своем периоде в "Атлетико" и влияние Диего Симеоне на его карьеру.

"Считаю, что он привносит особый характер и много общается с командой. Помню, что перед финалом он вместе с Моно Бургосом, своим ассистентом, садился рядом с тобой и говорил, что ты лучший. "Завтра ты разорвешь этот матч", и ты ложился спать с этой мыслью.

В день игры он включал отрывок из фильма с мотивационной речью, всегда находил такие вещи, которые помогали выжать максимум. Игроки превосходили свой уровень, и это работало, потому что он был еще и замечательным тактиком. Он знал, как нас активировать. Это особый тренер. И он всегда находит способ переосмыслить себя, ведь работает там уже много лет и остается замечательным. Я хотел бы увидеть его в другой стране, но думаю, что он счастлив там, где есть сейчас", - говорит Куртуа.

Напомним, что бельгийский вратарь сыграл 154 матча за "Атлетико" во всех турнирах, пропустив 125 голов и 76 раз оставив свои ворота "сухими".

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Рио Фердинанд Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
Rio Ferdinand Presents
Опубликовал: Алексей Полищук
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