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Вингер Ливерпуля летом может присоединиться к Барселоне

Испания

Диас предложил свои услуги каталонскому клубу

Вингер Ливерпуля летом может присоединиться к Барселоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Ливерпуля" Луис Диас может продолжить свою карьеру в испанской "Барселоне".

По сообщению El Chiringuito TV, 28-летний колумбийский футболист предложил свои услуги каталонскому клубу. Агенты игрока уже сообщили спортивному директору "Барсы" Деку о готовности Диаса присоединиться к команде этим летом.

Луис в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
El Chiringuito TV
Опубликовал: Екатерина Власова
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