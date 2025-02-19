Вингер Ливерпуля летом может присоединиться к Барселоне

Левый вингер "Ливерпуля" Луис Диас может продолжить свою карьеру в испанской "Барселоне".

По сообщению El Chiringuito TV, 28-летний колумбийский футболист предложил свои услуги каталонскому клубу. Агенты игрока уже сообщили спортивному директору "Барсы" Деку о готовности Диаса присоединиться к команде этим летом.

Луис в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста.