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Барселона интересуется бывшим форвардом Манчестер Юнайтед
Каталонский гранд следит за воспитанником академии красных дьяволов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" интересуется бывшим нападающим "Манчестер Юнайтед", который сейчас зажигает в Лиге 1.
В сообщении от издания talkSPORT говорится о том, что 23-летний Мейсон Гринвуд снова привлек к себе внимание со стороны "Барселоны". За талантливым нападающим внимательно наблюдает французский "Пари Сен-Жермен", который намерен подписать англичанина летом. Однако парижане могут столкнуться с конкуренцией со стороны каталонского гранда.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" может получить 50% от следующей продажи своего воспитанника
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В этом сезоне Мейсон Гринвуд забил 15 голов и отдал 4 ассиста в 24 матчах за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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