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Капитан Атлетик Бильбао завершит карьеру по окончании сезона, он провел в клубе 16 лет
Вот и всё
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист "Атлетика" Бильбао, Оскар де Маркос, объявил о своем решении завершить профессиональную карьеру по окончании сезона 2024/25.
Об этом сообщила пресс-служба баскского клуба. 35-летний правый защитник лично сообщил о своем решении команде, поблагодарив партнеров за многолетнее сотрудничество.
Оскар де Маркос выступает за "Атлетик" с 2009 года, перейдя из "Алавеса". За это время он стал настоящей легендой клуба, сыграв 560 матчей и забив 39 голов.
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