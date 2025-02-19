Капитан Атлетик Бильбао завершит карьеру по окончании сезона, он провел в клубе 16 лет

Легендарный футболист "Атлетика" Бильбао, Оскар де Маркос, объявил о своем решении завершить профессиональную карьеру по окончании сезона 2024/25.

Об этом сообщила пресс-служба баскского клуба. 35-летний правый защитник лично сообщил о своем решении команде, поблагодарив партнеров за многолетнее сотрудничество.

Оскар де Маркос выступает за "Атлетик" с 2009 года, перейдя из "Алавеса". За это время он стал настоящей легендой клуба, сыграв 560 матчей и забив 39 голов.