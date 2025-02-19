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Антони номинирован на игрока месяца в Ла Лиге

Испания

Заслуженно

Антони номинирован на игрока месяца в Ла Лиге

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Антони, который находится в "Бетисе" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, попал в список номинантов на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге по итогам февраля.

Также за эту награду будут бороться четверо других игроков: Килиан Мбаппе из "Реала", Педри из "Барселоны", Ойан Сансет из "Атлетика" и Анте Будимир из "Осасуны".

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Напомним, что Антони забил два гола и отдал одну результативную передачу в первых трех матчах за "Бетис", получив три награды подряд лучшему футболисту в этих матчах.

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Источник:
La Liga
Опубликовал: Андрей Журба
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