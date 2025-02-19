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Антони номинирован на игрока месяца в Ла Лиге
Заслуженно
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Антони, который находится в "Бетисе" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, попал в список номинантов на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге по итогам февраля.
Также за эту награду будут бороться четверо других игроков: Килиан Мбаппе из "Реала", Педри из "Барселоны", Ойан Сансет из "Атлетика" и Анте Будимир из "Осасуны".
???? ¡Estos son los nominados al ???????????????????????????? ???????????? ???????????? de enero en #LALIGAEASPORTS!— LALIGA (@LaLiga) February 19, 2025
???? @KMbappe
???? @Pedri
???? Oihan Sancet
???? Ante Budimir
???? @antony00#LALIGAPOTM | @easportsfces#PREMIOSLALIGA
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Напомним, что Антони забил два гола и отдал одну результативную передачу в первых трех матчах за "Бетис", получив три награды подряд лучшему футболисту в этих матчах.
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