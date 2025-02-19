Антони номинирован на игрока месяца в Ла Лиге

Антони, который находится в "Бетисе" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, попал в список номинантов на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге по итогам февраля.

Также за эту награду будут бороться четверо других игроков: Килиан Мбаппе из "Реала", Педри из "Барселоны", Ойан Сансет из "Атлетика" и Анте Будимир из "Осасуны".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Антони забил два гола и отдал одну результативную передачу в первых трех матчах за "Бетис", получив три награды подряд лучшему футболисту в этих матчах.