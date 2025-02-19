"Реал" подаст апелляцию на дисквалификацию своего звёздного футболиста.

Мадридский клуб хочет апеллировать решение судей о дисквалификации полузащитника Джуда Беллингема

"Реал Мадрид" считает, что "в арбитражном протоколе имеется явная существенная ошибка". Предоставленные видео и слова экспертов показывают, что игрок сказал "отвали", а не "пошёл ты". По видео невозможно понять полную фразу футболиста

Следовательно, это должно повлечь за собой отмену наказания считает в Мадриде.

По словам источника, "королевский клуб" предоставил публичные заявления Криштиану Роналду в 2018 году, "который большую часть своей профессиональной карьеры проработал в Англии" и который гарантирует, что "fuck off" широко используется, в частности, другими коллективами, футбольными ассоциациями.

"Английские игроки на поле не должны подвергаться никакому дисциплинарному взысканию со стороны судей, поскольку это не является оскорбительным или унижающим достоинство выражением", - заявили в клубе.

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Напомним, что Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги. Он пропустит встречи с "Жироной" и "Бетисом".