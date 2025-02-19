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Барселона интересуется опорником Арсенала

Испания

Испанский клуб уже начал готовиться к трансферному окну

Барселона интересуется опорником Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" активно готовится к летнему трансферному окну, хотя и не планирует масштабных приобретений из-за финансовых трудностей.

По информации CaughtOffside, "Барселона" проявляет интерес к опорному полузащитнику Томасу Парти, чей контракт с "Арсеналом" истекает летом.

Парти в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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