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Барселона интересуется опорником Арсенала
Испанский клуб уже начал готовиться к трансферному окну
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" активно готовится к летнему трансферному окну, хотя и не планирует масштабных приобретений из-за финансовых трудностей.
По информации CaughtOffside, "Барселона" проявляет интерес к опорному полузащитнику Томасу Парти, чей контракт с "Арсеналом" истекает летом.
Парти в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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