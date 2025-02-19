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Ла Лига под угрозой срыва из-за возможного бойкота арбитров

Испания

Об этом пишет издание AS

Ла Лига под угрозой срыва из-за возможного бойкота арбитров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) столкнулась с серьезной проблемой, которая может привести к приостановке национального чемпионата.

Как сообщает издание AS, большинство арбитров страны жалуются на постоянное давление со стороны команд, что значительно обострило ситуацию и вызвало недовольство среди болельщиков.

Президент RFEF Рафаэль Лусан уже провел срочную встречу с председателем комитета арбитров Луисом Мединой Канталехо для поиска путей решения конфликта. Сейчас судьи не планируют прибегать к бойкоту матчей на всех уровнях испанских чемпионатов, однако они четко предупредили, что в случае дальнейшего роста напряжения, выполнение их профессиональных обязанностей станет невозможным.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
19.02.2025 в 22:11
По ковырял Флорентино это осиное болото. Браво!
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
19.02.2025 в 22:11
По ковырял Флорентино это осиное болото. Браво!
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Bаrcelinius
19.02.2025 в 21:56
А всё, из-за вонючего среала, это они эту шнягу замутили. Пдрсы блъ..
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