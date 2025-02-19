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Ла Лига под угрозой срыва из-за возможного бойкота арбитров
Об этом пишет издание AS
Getty Images/Global Images Ukraine
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) столкнулась с серьезной проблемой, которая может привести к приостановке национального чемпионата.
Как сообщает издание AS, большинство арбитров страны жалуются на постоянное давление со стороны команд, что значительно обострило ситуацию и вызвало недовольство среди болельщиков.
Президент RFEF Рафаэль Лусан уже провел срочную встречу с председателем комитета арбитров Луисом Мединой Канталехо для поиска путей решения конфликта. Сейчас судьи не планируют прибегать к бойкоту матчей на всех уровнях испанских чемпионатов, однако они четко предупредили, что в случае дальнейшего роста напряжения, выполнение их профессиональных обязанностей станет невозможным.
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