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Английский топ-клуб готовит предложение за сына Диего Симеоне
Джулиано Симеоне может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, аргентинский вингер "Атлетико" попал в поле зрения одного из лучших клубов мира.
"Ливерпуль" обратил внимание на Джулиано Симеоне - главное открытие "Атлетико" в этом сезоне. Из-за неопределенности относительно будущего Мохамеда Салаха, "красные" ищут варианты усиления атаки, и молодой аргентинец идеально вписывается в планы Арне Слота.
22-летний Симеоне стал ключевой фигурой в команде своего отца, Диего Симеоне, что привлекло внимание топ-клубов Европы. Он зарекомендовал себя как универсальный и перспективный футболист. Его контракт с "Атлетико" действует до 2028 года, поэтому мадридцы не планируют легко его отпускать.
Однако "Атлетико" установил цену на игрока - 40 миллионов евро, и "Ливерпуль" готов рассмотреть эту сумму, особенно если удастся организовать несколько продаж.
Стиль игры Симеоне соответствует философии "Ливерпуля", который ищет футболистов с высокой интенсивностью и самоотдачей в атаке. Арне Слот считает, что его приход станет важным усилением для команды - как в стартовом составе, так и в роли ротационного игрока.
Добавим, что в этом сезоне 22-летний аргентинец забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.
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