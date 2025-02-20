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Английский топ-клуб готовит предложение за сына Диего Симеоне

Испания

Джулиано Симеоне может сменить клуб

Английский топ-клуб готовит предложение за сына Диего Симеоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, аргентинский вингер "Атлетико" попал в поле зрения одного из лучших клубов мира.

"Ливерпуль" обратил внимание на Джулиано Симеоне - главное открытие "Атлетико" в этом сезоне. Из-за неопределенности относительно будущего Мохамеда Салаха, "красные" ищут варианты усиления атаки, и молодой аргентинец идеально вписывается в планы Арне Слота.

22-летний Симеоне стал ключевой фигурой в команде своего отца, Диего Симеоне, что привлекло внимание топ-клубов Европы. Он зарекомендовал себя как универсальный и перспективный футболист. Его контракт с "Атлетико" действует до 2028 года, поэтому мадридцы не планируют легко его отпускать.

Однако "Атлетико" установил цену на игрока - 40 миллионов евро, и "Ливерпуль" готов рассмотреть эту сумму, особенно если удастся организовать несколько продаж.

Стиль игры Симеоне соответствует философии "Ливерпуля", который ищет футболистов с высокой интенсивностью и самоотдачей в атаке. Арне Слот считает, что его приход станет важным усилением для команды - как в стартовом составе, так и в роли ротационного игрока.

Добавим, что в этом сезоне 22-летний аргентинец забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ливерпуль
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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